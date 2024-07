W Olsztynie powstaną nowe zbiorniki retencyjne

Skuteczne zarządzanie wodami opadowymi to wyzwanie, które - szczególnie w obliczu zmian klimatycznych - dotyczy większości miast. Dlatego potrzebne są nowe i innowacyjne systemy gospodarki wodnej.

Stolica Warmii i Mazur zdobyła właśnie dofinansowanie na rozbudowę zbiorników retencyjnych i przebudowę kanalizacji deszczowej. To niezwykle istotne zadanie, bowiem nie tylko pozwala na przystosowanie się do zmian klimatycznych, ale pozwala także gromadzić wodę, którą będzie można wykorzystać choćby do nawadniania zieleni.

— Nasze miasto sukcesywnie się rozwija i rozbudowuje — mówi prezydent Olsztyna, Robert Szewczyk. — Dlatego dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców i chcemy inwestować w infrastrukturę retencyjną, która pozwoli zabezpieczyć miasto przed skutkami intensywnych opadów deszczu, a także poprawi gospodarkę wodną.

W trakcie realizacji projektu powstaną nowe zbiorniki retencyjne: na terenie parku Kusocińskiego oraz przy ul. Bałtyckiej/Kawki. Zainwestujemy także w istotną przebudowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej zlewni ul. Górnej, wzdłuż ul. Nowowiejskiego czy w rejonie ul. Elbląskiej, Zakopiańskiej i Łęczyckiej.

Projekt będzie dofinansowany z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Łączny koszt projektu to niemal 32,8 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi ponad 25 mln zł.

W ostatnim czasie na terenie Olsztyna zostało wybudowanych i zmodernizowanych osiem zbiorników retencyjnych. To m.in. obiekty przy markecie OBI oraz przy ulicach: Bukowskiego/Antonowicza, Bydgoskiej, Sikorskiego/Paukszty czy Budowlanej.