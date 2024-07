Nasze miasto świętuje

Rusza kolejna odsłona Dni Jakubowych, czyli - inaczej mówiąc - Dni Olsztyna. Przed nami cztery dni - od 25 do 28 lipca - doskonałej zabawy.

Charakterystyczna postać przedstawiana jako wędrowiec w długiej tunice i miękkim kapeluszu z rondem. Jego atrybutami w olsztyńskiej wersji są kij pielgrzyma i muszla. Ostatni weekend lipca to co roku okazja do świętowania imienin patrona miasta.

- Zapraszam do wspólnej, rodzinnej zabawy - mówi prezydent Olsztyna, Robert Szewczyk. - Niezwykłe przestrzenie Starego Miasta oraz jego okolice będą miejscem wielu aktywności, m.in. koncertów, warsztatów, spotkań, tańców i instalacji artystycznych.

Oferta skierowana jest do mieszkańców stolicy Warmii i Mazur oraz gości naszego miasta w każdym wieku – coś dla siebie znajdą i ci najmłodsi, i ci nieco starsi. Wstęp na wszystkie wydarzenia Dni Olsztyna 2024 jest bezpłatny.

- Oczywiście sercem wydarzeń będzie amfiteatr - mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, Mariusz Sieniewicz. - Wszystkim wydarzeniom będzie towarzyszyć tradycyjny Jarmark Jakubowy. Tam mnóstwo regionalnego rękodzieła na najwyższym poziomie.

Już wkrótce informacje o wszelkich wydarzeniach odbywających się w Olsztynie - kulturalnych, rozrywkowych, sporcie, rekreacji czy targach lub konferencjach - będzie można znaleźć w jednym miejscu. Coraz bliżej udostępnienia jest portal imprezy.olsztyn.eu.

- Jesteśmy już na bardzo zaawansowanym etapie prac nad tą stroną - mówi zastępczyni prezydenta Olsztyna, Sylwia Rembiszewska-Piątek. - Nie podamy jeszcze dziś dokładnej daty uruchomienia portalu, ale czynimy ogromne kroku naprzód, chcąc, żeby działał, jak najlepiej. Na to potrzebujemy jeszcze trochę czasu.

Tam będą zbierane dane o wydarzeniach miejskich instytucji, jak i prywatnych organizatorów.