To książka, w której wiele wydarzeń rozgrywa się na dworcu Olsztyn Główny.

Czytelnik otrzymał opowieść maksymalnie prawdziwą. Zmieniono jedynie część imion.

Centralnym wydarzeniem jest spotkanie dziewczyny na olsztyńskim dworcu w nocy z 25 na 26 czerwca. Bohater, który przerwał studia i w wakacje wybiera się do nowicjatu, niespodziewanie odkrywa sens miłości. Do zakonu nie trafia. Spotkanie odciska głębokie piętno na jego sposobie myślenia, a co za tym idzie na dalszym życiu. Akcja poprowadzona jest do roku 2013.

Na 108 stronach książka zawiera aż 56 kolorowych ilustracji. Autor poświęcił kilka lat na jak najwierniejsze odtworzenie wyglądu dworca w roku 1979. Podobnie ma się rzecz z innymi obiektami.

Na uwagę zasługuje analiza psychologiczna postaci. Uzyskujemy unikalny wgląd do rzeczywistej ludzkiej duszy. Poglądy bohatera chwilami mogą irytować. Nic dziwnego - wynikające z nich kroki nieraz okazują się tragiczne. Choć uparcie szuka, nie znajduje odpowiedzi na pytanie o istnienie Boga i miłości, podobnie jak nie potrafi dowiedzieć się czegokolwiek o swej ukochanej. Nie zna nawet jej imienia.

„Dworcowa miłość”, BOJNO JAN, 2020 r, wyd. MANUFAKTURA SŁÓW, cena 17 zł.