Aktywna Szkoła aktywizuje lokalne społeczności. Nabór trwa. Dofinansowanie nadal dostępne

Z programu Aktywna Szkoła skorzystało już prawie 3000 obiektów w Polsce.

Obecnie trwa nabór do trzeciego filaru programu Aktywna Szkoła: Aktywny do Kwadratu. Już dziś dyrektorzy placówek w całej Polsce mogą zgłaszać prowadzących zajęcia, by od nowego roku szkolnego zapewnić więcej sportu dla dzieci. Zgłoszenia przyjmowane są do końca lipca.

Dzięki programowi tysiące dzieci będą miały możliwość wzięcia udziału w dodatkowych zajęciach sportowych w szkołach poza lekcjami WF. Zajęcia będą się odbywać 1-3 razy w tygodniu dla klas IV i starszych oraz 1-2 razy w tygodniu dla klas I-III. Zajęcia potrwają 60 minut, a maksymalna liczba godzin do wykorzystania od września do listopada to 30.

Zgodnie z założeniami w programie Aktywna Szkoła: Aktywny do Kwadratu uczestniczyć może nawet 10 tys. szkół. To oznacza 20 tys. grup i 300 tys. dzieci korzystających z programu.

Aktywny do Kwadratu to ciekawe treningi z wykwalifikowaną kadrą, podczas których uczniowie zyskują szansę na:

— rozwijanie swoich pasji i umiejętności,

— dbanie o sprawność fizyczną i zdrowie,

— zacieśnianie relacji z rówieśnikami,

— alternatywną i aktywną formę spędzania wolnego czasu,

— budowanie kompetencji w zakresie pracy w grupie, organizacji czasu, działania zespołowego,

— redukcję stresu oraz agresji poprzez sport,

— budowanie poczucia własnej wartości i sprawczości.

Aktywny do kwadratu to nie wszystko

Nadal dostępne są fundusze w ramach Aktywnego Weekendu. Aktywny Weekend to do 25 tys. złotych na sprzęt sportowy oraz minimum 6 godzin weekendowych zajęć na terenie szkoły pod okiem wykwalifikowanej kadry i trenerów. Nabór trwa do wyczerpania budżetu.

Aktywna Szkoła to największy w historii program aktywizacyjny mający na celu stworzenie warunków do udostępnienia szkolnej infrastruktury sportowej i aktywizacji społeczności lokalnych.

Aktywna Szkoła stanowi wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej. Nadrzędnym celem jest popularyzowanie aktywności fizycznej wśród społeczeństwa, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. W 2024 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na program Aktywna Szkoła, łącznie z Aktywna Szkoła zakup sprzętu sportowego, 335 mln zł.

Więcej na temat zgłoszeń: https://www.aktywnaszkola.pl/ oraz pod numerem telefonu: +48 455 409 423, +48 537 255 791 lub mailowo: aktywnydokwadratu@aktywnaszkola.pl oraz kontakt@aktywnaszkola.pl.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister Sportu i Turystyki.

Źródło informacji: Fundacja Orły Sportu