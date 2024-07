Marianna Schreiber wzywa Martę Lempart do oktagonu

Pomimo całkowitej zmiany układu sił politycznych po październikowych wyborach, pewne rzeczy pozostały niezmienne. Kilkanaście dni temu projekt Lewicy dotyczący depenalizacji aborcji został odrzucony przewagą trzech głosów, co spotkało się z natychmiastową reakcją przeciwników dawnego obozu rządzącego. Podczas wczorajszych demonstracji Ogólnopolskiego Strajku Kobiet doszło do agresywnych wystąpień, w których Marta Lempart używała wulgarnych epitetów wobec polityków, takich jak Władysław Kosiniak-Kamysz i Roman Giertych.

Marianna Schreiber, znana z prawicowych poglądów, wyraziła sprzeciw wobec zachowania Lempart. W krótkim wideo na portalu X, Schreiber wyzwała Lempart na pojedynek, uderzając w worek bokserski z jej zdjęciem.

"Wyzywam Martę Lempart do walki. Kto ci dał prawo mówić w imieniu polskich kobiet, w tym moim? Ucisz się w końcu, bo nawet patrząc na frekwencję tych sabatów, to mało kto ma ochotę ciebie słuchać. Kiedy widzę tę odrażającą personę, automatycznie mam ochotę rozwiązać to w sposób związany z freak fightami. Jestem w stanie podjechać gdziekolwiek 'tu i teraz'" – oświadczyła Marianna Schreiber.

Schreiber próbowała sprowokować Lempart, proponując przekazanie wynagrodzenia z ewentualnej walki na działalność antyaborcyjną, jednak Lempart nie dała się sprowokować. Telewizja Republika zaprosiła obie panie do debaty na żywo, ale Lempart również tę propozycję zignorowała.

