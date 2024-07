Startują Dni Olsztyna. Co nas czeka? [ZDJĘCIA]

Ostatni weekend lipca to co roku okazja do świętowania imienin patrona Olsztyna. Święty Jakub przedstawiany jest jako wędrowiec w długiej tunice i miękkim kapeluszu z rondem. Jego atrybutami w olsztyńskiej wersji są kij pielgrzyma i muszla.

— Zapraszam do wspólnej, rodzinnej zabawy. Przestrzenie Starego Miasta oraz jego okolice będą miejscem wielu aktywności, m.in. koncertów, warsztatów, spotkań, tańców i instalacji artystycznych — powiedział prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.

Oferta skierowana jest do mieszkańców stolicy Warmii i Mazur oraz gości odwiedzających Olsztyn. Imprezy adresowane są zarówno do dzieci jak i dorosłych. Wstęp na wszystkie wydarzenia Dni Olsztyna 2024 jest bezpłatny.

Sercem wydarzeń będzie amfiteatr przy olsztyńskim zamku, gdzie odbędą się koncerty muzyki klasycznej w wykonaniu zespołu Tre Voci oraz muzyki jazzowej w wykonaniu Urszuli Dudziak, Grażyny Auguścik oraz Grzecha Piotrowskiego. Wszystkim wydarzeniom będzie towarzyszyć na rynku Starego Miasta tradycyjny Jarmark Jakubowy z regionalnym rękodziełem: ręcznie produkowaną biżuterią, ceramiką użytkową i dekoracyjną oraz kulinariami.

Wśród innych wydarzeń znalazł się spacer z przewodnikiem podczas, którego uczestnicy poznają historie wież dawnego Olsztyna, tych nieistniejących ale i nadal obecnych w przestrzeni miejskiej. Wycieczka wyruszy w sobotę z Muzeum Nowoczesności. W sobotę w dawnej zajezdni trolejbusowej odbędą się warsztaty familijne. W niedzielę w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie odbędzie się kolejny koncert z cyklu Olsztyńskich Koncertów Organowych.

Władze miasta zapowiadają, że wkrótce informacje o wszelkich wydarzeniach odbywających się w Olsztynie - kulturalnych, rozrywkowych, sporcie, rekreacji czy targach lub konferencjach - będzie można znaleźć w jednym miejscu. Uruchomiony zostanie portal imprezy.olsztyn.eu. Tam będą zbierane dane o wydarzeniach miejskich instytucji, jak i prywatnych organizatorów.

CZWARTEK (25.07)

12:00-20:00 / Stare Miasto

JARMARK JAKUBOWY

16:00 / Stare Miasto

3, 2, 1… STARTUJEMY!

16:15 / plac przy Starym Ratuszu

OLSZTYŃSKA GALAKTYKA

Wspólne tworzenie instalacji malarskiej.

17:30 / plac przy Starym Ratuszu

HOP W KOSMOS

Spektakl Teatru w Blokowisku.

19:00 / Zajezdnia trolejbusowa

WSZECHŚWIAT NA FALACH RADIOWYCH

Spotkanie. Sygnał nadaje Bartosz Dąbrowski.

20:00-2:00 / okolice pomnika Kopernika

SILENT DISCO

Muzyczna podróż do niedawnej przeszłości.

21:00 / Zajezdnia trolejbusowa

TRIO OWSIKI

Giżycki / Dąbrowski / Joniec: koncert do tańczenia.

PIĄTEK (26.07)

10:00-20:00 / Stare Miasto

JARMARK JAKUBOWY

15:00 / plac przy Starym Ratuszu

W POSZUKIWANIU WEWNĘTRZNEGO KOSMITY

Warsztaty rzeźbiarskie.

17:15 / Targ Rybny

CZUŁE ECHO

Muzyczny chillout.

18:30 / Targ Rybny

KOMETY

Punkrockowe granie.

20:00 / Amfiteatr

TRE VOCI: SEN NOCY LETNIEJ

Koncert tenorów nowej generacji.

SOBOTA (27.07)

10:00-20:00 / Stare Miasto

JARMARK JAKUBOWY

12:00 / Zajezdnia trolejbusowa

NASZA KAPSUŁA CZASU

Warsztaty familijne z Martą Andrzejczyk.

13.30 / Zajezdnia trolejbusowa

KTO NA NIEBIE ROZLAŁ MLEKO?

Kreatywne warsztaty edukacyjne dla dzieci.

15.00 / Zajezdnia trolejbusowa

CZY KOTY TO KOSMICI?

O kocim mikrokosmosie z Aleksandrą Drzał-Sierocką.

16:00 / Targ Rybny

PARTY NIE Z TEJ ZIEMI!

Dyskoteka dla dzieci i punkt tworzenia kosmo-gadżetów.

17:00 / Targ Rybny

TANECZNE WYGIBASY Z UFO

Popping, locking, hip-hop.

18:00 / Targ Rybny

MAMY ŚPIEWAMY

Koncert dla dzieci.

20:00 / Amfiteatr

URSZULA DUDZIAK / GRAŻYNA AUGUŚCIK / GRZECH PIOTROWSKI BAND: TO I HOLA

Jazz na ludowo.

NIEDZIELA (28.07)

10:00-18:00 / Stare Miasto

JARMARK JAKUBOWY

13:00 / plac przy Starym Ratuszu

PRACOWNIA MAŁEGO ASTRONAUTY

Kreatywne warsztaty z Akademią Robotyki Coodi.

17:00 / Targ Rybny

ŁUKASZ OGONOWSKI: NIEZIEMSKI POKAZ ILUZJI

18:00 / Targ Rybny

KOSMOS

Koncert jazzowy.

19:30 / Targ Rybny

IINÁ

Pop liryczny.

20:00 / Bazylika konkatedralna św. Jakuba

XLVI OLSZTYŃSKIE KONCERTY ORGANOWE: KONCERT JAKUBOWY

Kamil Lis (organy), Elżbieta Turczyńska-Drobnik (flet), Paweł Drobnik (klarnet).

PAP/GO