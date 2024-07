Mężczyzna oskarżony o zabójstwo w Biskupcu zostanie umieszczony w zakładzie psychiatrycznym

Prokuratura Rejonowa w Biskupcu na początku ubiegłego roku przesłała do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Przemysławowi A. oskarżonemu o popełnienie sześciu przestępstw, w tym dokonanie zabójstwa.

Do zdarzeń tych miało dojść 4 i 5 sierpnia 2022 roku w Biskupcu.

Według ustaleń prokuratora Przemysław A. 4 sierpnia 2022 r. w jednym z domów w Biskupcu zaatakował nożem mężczyznę, który od dłuższego czasu był w związku z jego matką.

Oskarżony zadał pokrzywdzonemu wiele ciosów tym narzędziem, czym spowodował jego śmierć na miejscu zdarzenia. Przemysław A. po dokonaniu zabójstwa zabrał kluczyki do busa należącego do pokrzywdzonego mężczyzny, a następnie jeździł tym pojazdem po Biskupcu i okolicy.

W nocy z 4 na 5 sierpnia 2022 r. policjanci podjęli próbę zatrzymania oskarżonego poruszającego się pojazdem pokrzywdzonego po Biskupcu. Ten jednak, pomimo użycia przez funkcjonariuszy sygnałów świetlnych i dźwiękowych, nie zatrzymał się. Oskarżony zaczął uciekać ulicami miasta, stwarzając wielokrotnie zagrożenie dla zdrowia i życia policjantów uczestniczących w pościgu, a także doprowadził do kilku kolizji. Jednak ostatecznie został zatrzymany.

W związku z tym oprócz zarzutu zabójstwa prokurator oskarżył Przemysława A. także o dokonanie zaboru pojazdu w celu jego krótkotrwałego użycia, niewykonanie wydanego przez policjantów polecenia zatrzymania pojazdu, czynną napaść na policjanta, a także kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i pod wpływem środków odurzających oraz posiadanie substancji psychotropowych w postaci tabletek ekstazy i amfetaminy.

Proces Przemysława A. rozpoczął się 25 maja 2023 roku przed Sądem Okręgowym w Olsztynie.

Oskarżony w pierwszym dniu procesu nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. W takiej sytuacji Sąd odczytał wyjaśnienia Przemysława A. złożone w trakcie postępowania przygotowawczego. Oskarżony wyjaśniał wówczas m. in., że niczego nie pamięta z dnia, w którym doszło do zabójstwa partnera jego matki.

W kolejnych miesiącach Sąd kontynuował proces Przemysława A., przesłuchując między innymi licznych świadków w tej sprawie.

W marcu skład orzekający w powyższej sprawie uległ zmianie. Z tego powodu na rozprawie, która odbyła się 19 czerwca 2024 r. sprawa Przemysława A. musiała być prowadzona od początku.

Sędzia nadmienił, że w toku postępowania sądowego zaszła konieczność poddania oskarżonego obserwacji i wydania nowej opinii psychiatryczno-psychologicznej. Z treści tej opinii wynikało, że Przemysław A. w czasie popełnienia wszystkich czynów miał zniesioną z przyczyn chorobowych zdolność rozumienia ich znaczenia i kierowania swoim postępowaniem.

Przesłuchane na rozprawie 11 lipca 2024 r. biegłe podtrzymały swoją opinię o całkowitej niepoczytalności oskarżonego.

Wyrok w tej sprawie zapadł 11 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie ustalił, że oskarżony zabił pokrzywdzonego, a także popełnił pozostałe zarzucane mu czyny, przy czym Sąd zmienił kwalifikację prawną jednego z nich z zarzutu czynnej napaści na policjanta na czyn polegający na stosowaniu groźby bezprawnej w celu zmuszenia policjanta do zaniechania zatrzymania oskarżonego. Jednakże z uwagi na niepoczytalność oskarżonego w czasie tych czynów Sąd umorzył postępowanie karne wobec Przemysława A.

Jednocześnie Sąd zastosował wobec Przemysława A. środek zabezpieczający w postaci pobytu w odpowiednim zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.