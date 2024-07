IMGW ostrzega przed burzami w zachodniej części kraju

Alert RCB został wysłany do odbiorców w 7 powiatach (limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański) województwa małopolskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 40 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Instytut wydał także ostrzeżenia pierwszego stopnia, którymi objęte zostały województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie i łódzkie, zachód woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego oraz północ Małopolski.

Prognozowanym tam burzom towarzyszyły będą silne opady deszczu w wysokości 20-35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Również tam mogą pojawić się lokalne opady gradu.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia, a prowadzenie działalności jest w tych warunkach mocno ograniczone.

Natomiast ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne.

IMGW wydało również ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wód. Ostrzeżenie dotyczy woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego.

