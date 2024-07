Funkcje witamin i minerałów w organizmie

Witaminy i minerały są niezwykle ważne dla organizmu. Głównie dlatego, że uczestniczą w wielu procesach biochemicznych i fizjologicznych. Witaminy wspierają układ odpornościowy, wspomagają metabolizm, a także chronią przed chorobami. Minerały zaś są niezbędne do budowy kości i wpływają na funkcjonowanie układu nerwowego.

Jakie funkcje pełnią witaminy i minerały?

Poniżej prezentujemy najważniejsze dla organizmu Poniżej prezentujemy najważniejsze dla organizmu witaminy i minerały oraz informację na temat tego, za co odpowiadają.

• Witamina A – wspiera zdrowie oczu i układu odpornościowego, odpowiada za prawidłową budowę kości i szkliwa zębów.

• Witamina B1 – wspiera metabolizm węglowodanów, funkcjonowanie układu nerwowego.

• Witamina B2 – wspiera produkcję energii, a także zdrowie oczu i skóry.

• Witamina B3 – wspiera metabolizm energetyczny, układ nerwowy i zdrowie skóry.

• Witamina B6 – uczestniczy w metabolizmie aminokwasów.

• Witamina B9 – wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, krwiotwórczego sercowo-naczyniowego.

• Witamina B12 – wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, niezbędna do produkcji czerwonych krwinek.

• Witamina C – wzmacnia układ odpornościowy, przyspiesza proces gojenia się ran.

• Witamina D – wspiera zdrowie kości i zębów.

• Witamina E – chroni komórki przed uszkodzeniem.

• Witamina K – wspiera krzepnięcie krwi i zdrowie kości.

• Wapń – wspiera funkcje mięśni i nerwów, wpływa korzystnie na zdrowie kości i zębów.

• Żelazo – uczestniczy w produkcji hemoglobiny.

• Magnez – wspiera funkcje nerwów i mięśni.

• Potas – reguluje równowagę wodno-elektrolitową.

• Cynk – wspiera układ odpornościowy.

• Jod – niezbędny do produkcji hormonów tarczycy.

• Selen – wspiera układ odpornościowy i zdrowie tarczycy.

• Fosfor – wspiera zdrowie kości i zębów.

Jak dostarczać do organizmu witaminy i minerały?

Witaminy i minerały można dostarczać do organizmu na wiele sposobów, np. poprzez odpowiednią dietę. Niektóre produkty zawierają kilka różnych witamin, jak chociażby Witaminy i minerały można dostarczać do organizmu na wiele sposobów, np. poprzez odpowiednią dietę. Niektóre produkty zawierają kilka różnych witamin, jak chociażby czarny bez na odporność . Dostarcza organizmowi witaminę C, witaminy z grupy B, pektyny, antocyjany, a także kwasy organiczne (octowy, jabłkowy, szikimowy, walerianowy, winowy i benzoesowy). Takich wartościowych dla organizmu produktów pełnych witamin i minerałów jest o wiele więcej.