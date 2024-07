Województwo warmińsko-mazurskie wysycha? IMGW informuje o suszy hydrologicznej

Ostrzeżenie obejmuje obszar należący do zlewni rzeki Gostynia, która obejmuje miasta: Tychy, Bieruń, Lędziny, Łazińska Górne i Orzesze.

Przekroczenie stanów wód związane jest ze spływem wód opadowych. Dalszy wzrost poziomu wody z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego spodziewany jest na stacji hydrologicznej Bojszowy.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 85 proc. Ostrzeżenia obowiązują do 23 lipca, do godz. 18.

IMGW informuje również o suszy hydrologicznej w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, podkarpackim, małopolskim, śląskim i dolnośląskim.

W województwie warmińsko-mazurskim susza hydrologiczna dotyczy obszaru rzeki Drwęcy od źródła do Welu, Górnego Ełku i Górnej Legii, rzeki Pisy i doliny Dolnej Narwi.

W województwie podlaskim susza hydrologiczna dotyczy obszaru rzeki Biebrza, Środkowej Narwi i Bugu.

W województwie mazowieckim susza hydrologiczna dotyczy obszaru Dolnej Narwi, Bugu i zlewni Pilicy od zbiornika Sulejów na pograniczu województwa mazowieckiego i łódzkiego.

W województwie kujawsko-pomorskim susza hydrologiczna dotyczy rzeki Tężyny.

W województwie lubelskim i podkarpackim susza hydrologiczna dotyczy rzeki Wieprz od ujścia Bystrzycy do ujścia, Kurówka i przyrzecze Wisły, zlewni Bugu do ujścia Uherki, zlewni Sanu od ujścia Wiaru do ujścia do Wisły.

W województwie śląskim susza hydrologiczna dotyczy obszaru zlewni Przemszy i przyrzecza Wisły. W województwie dolnośląskim susza hydrologiczna dotyczy obszaru od rzeki Kaczawa do rzeki Dunina.

Prawdopodobieństwo wystąpienia suszy wynosi 95 proc. W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się suszy hydrologicznej.

(PAP)