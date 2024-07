Ważne skrzyżowanie w Olsztynie częściowo zamknięte. Na jakim etapie są prace? [ZDJĘCIA]

Sprawa związana jest z funkcjonowaniem linii tramwajowej. Przypomnijmy, że pierwsza trasa została oddana do użytku pod koniec 2015 roku. Wtedy zakończono budowę odcinka łączącego ul. Kanta ze Śródmieściem oraz dworcem głównym PKP. Ma długość 7,3 km, wzdłuż niej znajduje się 14 przystanków. Na całej jej przebiegu wybudowano podwójne torowiska. Te przebiegają m.in. przez skrzyżowanie al. Sikorskiego i ul. Tuwima. Dodatkowo urządzono tam torowisko dla linii nr 3, na której tramwaje skręcają z al. Sikorskiego w ul. Tuwima i dojeżdżają do Kortowa.

Okazuje się, że po blisko 10 latach trzeba naprawić torowiska znajdujące się na tym skrzyżowaniu. Zarządca sieci, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, przygotowuje się właśnie do prac. Co jest ich powodem?

— Konieczność przeprowadzenia prac wynika z degradacji nawierzchni asfaltowej, która nie sprawdza się w rejonie torowiska. Wymaga ciągłych napraw. Dlatego wymienimy nawierzchnię na betonową — zaznacza Mariusz Makówka, rzecznik MPK Olsztyn.

Trwające prace wiążą się z problemami, i to poważnymi. Utrudnienia rozpoczęły się 15 lipca, kiedy wyłączono z ruchu fragment tego ważnego skrzyżowania. Tak będzie przez około miesiąca czasu.

O skali problemów, które czekają kierowców, świadczą dane Zarządu Dróg Zieleni i Transportu dotyczące liczby samochodów przejeżdżających przez te skrzyżowanie. W ciągu doby jest to około 50 tys. pojazdów.

— Z wymianą nawierzchni bitumicznej nie byłoby najmniejszego problemu. Biorąc jednak pod uwagę, że mamy do czynienia z betonem, to dojdzie do takiej sytuacji, że po jego wylaniu, nie będą prowadzone roboty, a skrzyżowanie będzie nadal zamknięte. To kwestia technologii — podkreśla Jerzy Roman, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Zmiany wiążą się również z zawieszeniem kursowania linii tramwajowych 1, 2 i 3. Przypomnijmy, że w miejsce linii numer 1 i 2 została uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza Z-1 i Z-2. Dodatkowo wprowadzone zostały zmiany w trasach linii: 130, NO1, 146 i 307.

Szacowany koszt planowanego remontu to około 1 mln zł.

Nasz fotoreporter sprawdził, jak idą prace.