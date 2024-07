Startuje RETROSPEKCJA 10. edycji WAMA Film Festival

RETROSPEKCJA odwiedzi w tym roku trzynaście miast i miasteczek Warmii, Mazur i Powiśla. To tradycyjny "objazd" najlepszych filmów poprzedniej edycji festiwalu po kinach i domach kultury.

Organizatorzy WAMA Film Festival chcą dotrzeć do mniejszych miast i miasteczek i dać możliwość lokalnej społeczności obejrzenia najciekawych filmów nagrodzonych podczas festiwalu.

Ideą wydarzenia jest dotarcie do miejsc oddalonych od stolicy województwa, gdzie oferta kulturalna jest skromniejsza. To inicjatywa, która promuje młodych twórców w lokalnych społecznościach. Dzięki temu mieszkańcy miast partnerskich mają lepszy dostęp do kultury filmowej, dyskusji i wymiany doświadczeń.

Każde miasto, które gości WAMA Film Festival zamienia się w prawdziwe centrum filmowe. Organizatorzy dbają o to, żeby projekcje odbywały się w unikalnej atmosferze, a wydarzenie było dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Do stałych partnerów z Elbląga, Braniewa, Działdowa, Dobrego Miasta, Ełku, Bartoszyc, Iławy, Olsztynka i Susza, dołączyli nowi - Mrągowo, Morąg, Olecko i Pasym. W każdym z miast odbędą się dwie projekcje. Zaprezentowany zostanie pełnometrażowy film - OPADAJĄCE LIŚCIE, reż. Aki Kaurismäki (nagroda publiczności 10. WAMA Film Festival), a także blok trzech krótkometrażowych produkcji: WARSZAWA, HOLANDIA, reż. Ming-Wei Chiang, NA ŻYWO, reż. Mara Tamkovich, OPOWIEDZ MI O MNIE, reż. Maciej Miller.

Jak informuje Organizator, harmonogram nadchodzących pokazów jest jeszcze niepełny, ale terminy przedstawiają się następująco:

Braniewskie Centrum Kultury

26 lipca - filmy krótkometrażowe i OPADAJĄCE LIŚCIE

Bartoszycki Dom Kultury

19 sierpnia - filmy krótkometrażowe

21 sierpnia - OPADAJĄCE LIŚCIE

Mrągowskie Centrum Kultury

29 sierpnia - filmy krótkometrażowe i OPADAJĄCE LIŚCIE

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu - Kino Światowid

3 i 4 września

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście

5 i 6 września

Ełckie Centrum Kultury - Kino ECK

14 i 15 września