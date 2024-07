Zlecenia budowlane na eWykonania Zastępcze

Serwis Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego eWykonania Zastępcze to strona, na której przedsiębiorcy mogą szybko i wygodnie znaleźć zlecenia z zakresu prac budowlanych. Są to prace zlecane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanego na terenie całego kraju.

— W serwisie znajdują się ogłoszenia wykonań zastępczych robót budowlanych i opracowań technicznych. Osoby indywidualne, firmy, wykonawcy robót budowlanych po zarejestrowaniu się w serwisie mogą wygodnie wyszukać ogłoszenia, a także złożyć ofertę. Atutem serwisu jest możliwość śledzenia na bieżąco statusu złożonej oferty. Warto zatem odwiedzać stronę częściej — mówi Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Ogłoszenia dotyczą takich prac jak na przykład:

— rozbiórek częściowych i całościowych,

— sporządzania ocen technicznych i ekspertyz,

— usunięć nieprawidłowości.

Ułatwienie pracy dla organów

Organy AAB i NB stosują wykonanie zastępcze i szukają do niego wykonawcy, gdy inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego nie wykonuje obowiązku rozbiórki całości lub części obiektu, robót albo przedłożenia ocen lub ekspertyz technicznych.

— Dzięki serwisowi można szybciej znaleźć wykonawcę do realizacji wykonań zastępczych, co dla sprawnego działania organów nadzoru budowlanego ma ogromne znaczenie. Dla firm z sektora budowlanego to łatwiejszy dostęp do nowych zleceń z całego kraju — dodaje Dorota Cabańska.

Serwis pozwala na:

— przyśpieszenie i skrócenie procedury poszukiwania wykonawcy do realizacji wykonań zastępczych,

— poszerzenie zasięgu ogłoszeń, które dotychczas trafiały lokalnie do wąskiego grona odbiorców,

— zachęcenie wykonawców działających w obrębie całego kraju do realizacji wykonań zastępczych na danym terenie,

— zwiększenie konkurencyjności cenowej ofert.

Bezpieczniejsza okolica

Serwis eWykonania Zastępcze zwiększa zasięg i szansę na znalezienie wykonawcy. Dzięki temu organy mogą szybciej usunąć potencjalne zagrożenie lub pozbyć się uciążliwości związanej z obiektem budowlanym, który wymaga naprawy, czy rozbiórki.

Jest to korzyść dla lokalnej społeczności. Sprawne usunięcie zagrożenia wpływa na poprawę bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu takiego obiektu.

Źródło informacji: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego