Ty masz ją za zwykły chwast, a ona czyni cuda

Niezwykłe właściwości pokrzywy

Pokrzywa jest prawdziwym skarbem natury, zawierającym mnóstwo wartościowych substancji. Jest bogata w witaminy (A, C, K i z grupy B), minerały (żelazo, magnez, wapń, potas), białko, błonnik, a także przeciwutleniacze. Dzięki temu posiada szereg właściwości zdrowotnych:



Wzmacnia układ odpornościowy - Witamina C i antyoksydanty w pokrzywie pomagają wzmocnić organizm i chronić go przed infekcjami.

Poprawia stan skóry - Działa przeciwzapalnie i łagodzi objawy trądziku, egzemy oraz łuszczycy.

Wspomaga układ moczowy - Działa moczopędnie, pomagając w oczyszczaniu nerek i zapobiegając infekcjom dróg moczowych.

Wzmacnia włosy - Dzięki zawartości krzemu i siarki, pokrzywa poprawia kondycję włosów, zapobiega ich wypadaniu i łupieżowi.

Działa przeciwbólowo - Pomaga łagodzić bóle stawów, reumatyzm oraz zmniejsza obrzęki.

Poprawia stan krwi - Pokrzywa jest bogata w żelazo, co czyni ją idealnym środkiem na walkę z anemią. Zwiększa produkcję czerwonych krwinek, poprawiając tym samym krążenie i dostarczanie tlenu do komórek.



Dlaczego zapomniano o pokrzywie?



Pokrzywa była szeroko stosowana w medycynie ludowej od wieków. Jednak rozwój przemysłu farmaceutycznego i dostępność syntetycznych leków sprawiły, że wiele naturalnych metod leczenia zostało zapomnianych. Dodatkowo, jej parzące właściwości zniechęcają do jej zbierania i stosowania. Warto jednak przypomnieć sobie o pokrzywie i wrócić do jej naturalnych dobrodziejstw.



Jak przygotować pokrzywę?

Aby skorzystać z dobrodziejstw pokrzywy, można ją przygotować na wiele sposobów. Oto kilka propozycji:

Herbata z pokrzywy - Suszone liście pokrzywy zalewamy wrzątkiem i parzymy przez 10-15 minut. Taki napar działa oczyszczająco i wzmacniająco.

Sok z pokrzywy - Świeże liście pokrzywy myjemy, miksujemy i przecedzamy przez gazę. Sok można pić samodzielnie lub dodawać do koktajli.

Zupa pokrzywowa - Młode liście pokrzywy dodajemy do bulionu warzywnego wraz z ziemniakami i innymi warzywami. Zupa z pokrzywy jest sycąca i pełna wartości odżywczych.

Sałatka z pokrzywą - Świeże, młode liście pokrzywy dodajemy do sałatek jako składnik pełen witamin.

Pokrzywa jako przyprawa - Suszone i zmielone liście pokrzywy można używać jako przyprawy do zup, sosów i dań mięsnych.



Pokrzywa w kosmetyce

Pokrzywa znajduje również zastosowanie w kosmetyce. Można przygotować z niej:

Tonik do twarzy - Napar z pokrzywy doskonale tonizuje skórę, łagodzi stany zapalne i zmniejsza wypryski.

Płukanka do włosów - Napar z pokrzywy można stosować jako płukankę wzmacniającą włosy i nadającą im blask.

Maseczka na twarz - Zmiksowane liście pokrzywy zmieszane z jogurtem naturalnym tworzą maseczkę nawilżającą i oczyszczającą skórę.

Powrót do natury

Odkrywanie na nowo właściwości pokrzywy to powrót do korzeni i naturalnych metod dbania o zdrowie i urodę. Choć często traktujemy ją jako chwast, pokrzywa kryje w sobie niezwykły potencjał, który warto wykorzystać. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na herbatę, sok, zupę czy kosmetyk z pokrzywy, możemy być pewni, że nasz organizm i skóra podziękują nam za to naturalne wsparcie.

Zamiast więc walczyć z pokrzywą w ogrodzie, spróbujmy zaprzyjaźnić się z nią i skorzystać z jej cudownych właściwości. To chwast, który naprawdę czyni cuda!



