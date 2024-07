Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń do 6. edycji Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego

Wystartowała szósta edycja Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego - wyjątkowego przedsięwzięcia, którego celem jest wyróżnienie najbardziej rzetelnych, obiektywnych i poprawnych warsztatowo publikacji. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 września, a zwycięzców poznamy na uroczystej gali zaplanowanej na początek grudnia.

Nagroda PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego tradycyjnie przyznawana jest w czterech kategoriach obejmujących całe spektrum współczesnego dziennikarstwa: materiały prasowe, audycje radiowe, realizacje wideo oraz fotografie. Polska Agencja Prasowa ustanowiła ją w 2010 roku, aby promować wartości bliskie zarówno samej Agencji, jak i patronowi wyróżnienia.

— Otwartość na świat i ludzi, wrażliwość na ich problemy, empatia, a przy tym niezwykła umiejętność syntezy oraz poparta olbrzymią wiedzą zdolność wyciągania wniosków - te cechy Ryszarda Kapuścińskiego to zarazem podstawowe wartości stojące u podstaw naszej inicjatywy. Laureatami nagrody są twórcy, którzy nie tylko opisują fakty, ale umieją dostrzec w nich szersze zjawiska i mechanizmy, tak jak czynił to najsłynniejszy PAP-owiec — tłumaczy Marek Błoński, szef Polskiej Agencji Prasowej.

Tegoroczna, szósta już edycja nagrody będzie trwać od 15 lipca do 15 września 2024 roku: przez te dwa miesiące organizatorzy będą przyjmować zgłoszenia w jednej z czterech kategorii konkursowych. Istnieje tylko jeden warunek formalny: każdy nominowany materiał musiał zostać opublikowany od 1 września 2023 do 31 sierpnia 2024 roku.

— PAP to instytucja, z którą ojciec był bardzo związany przez wiele lat. Myślę, że byłby on szczęśliwy, wiedząc, że taka nagroda została pomyślana. Bardzo cieszy, że zostanie ona wznowiona, że to była tylko czasowa przerwa, która się kończy i zaczynamy z powrotem pracę — mówi córka Ryszarda Kapuścińskiego Rene Maisner.

To właśnie ona zgodziła się zostać honorową przewodniczącą kapituły 6. edycji nagrody. Analogiczną funkcję obejmie Mirosław Ikonowicz, jeden z najbliższych przyjaciół legendy polskiego reportażu, związany z PAP od 1953 roku.

— Najważniejszym i nieprzemijającym wyzwaniem, przed jakim stoi dziennikarz, jest osiągnięcie doskonałości zawodowej i dbałość o treść etyczną. Zmieniły się instrumenty służące zbieraniu, sprawdzaniu, przesyłaniu i podawaniu informacji, lecz istota tego zawodu wciąż pozostaje taka sama: nie szczędzić wysiłku w walce o dobrą jakość naszej pracy i wysoki poziom treści etycznej. Dziennikarzowi przyświeca zawsze ten sam cel: informować, zaznajamiać czytelnika z faktami, pokazywać, kształcić, tak aby mógł on zrozumieć otaczający go świat — napisał Ryszard Kapuściński w książce pt. „To nie jest zawód dla cyników".

Wśród kryteriów, wedle których oceniane będą zgłoszone do nagrody materiały, kluczowe miejsce zajmuje rzetelność, rozumiana jako umiejętność oddzielania informacji od opinii i komentarzy, aby czytelnik, radiosłuchacz, widz mógł bez trudu rozpoznać, co jest faktem, a co interpretacją i oceną, a w przypadku tematów kontrowersyjnych - zapoznać się z różnymi stanowiskami przedstawionymi w sposób bezstronny.

Wielkie znaczenie będzie miała również wartość informacyjna relacji - podanie w sposób komunikatywny wiadomości opartych na wiarygodnych i sprawdzonych źródłach, ale też ujęcie w szerszym kontekście przedstawianych faktów. Innym kryterium oceny są walory warsztatowe: jakość stylu i języka bądź warsztatu filmowego czy radiowego, czytelność sformułowań, logika wywodu oraz zwięzłość, bez pomijania istotnych dla tematu okoliczności.

— (...) pan nasz wychodził z założenia, że nawet najbardziej lojalnej prasy nie należy dawać w nadmiarze, gdyż może z tego wytworzyć nawyk czytania, a potem już krok tylko do nawyku myślenia, a wiadomo, jakie to powoduje niewygody, utrapienia, kłopoty i zmartwienia — pisał Ryszard Kapuściński w legendarnym „Cesarzu”.

Jesteśmy pewni, że media w Polsce, także Polska Agencja Prasowa, nigdy nie przestaną kreować nawyku czytania i myślenia. A nasz konkurs im. Ryszarda Kapuścińskiego będzie jednym z narzędzi służących wolności słowa i rzetelności dziennikarskiej.

Źródło informacji: PAP