Biskupiec zyskał Pracownię Rezonansu Magnetycznego

Pracownia jest odpowiedzią na potrzeby osób chorych, niesamodzielnych i osób starszych. Pacjenci, potrzebujący pogłębionej diagnozy z pomocą rezonansu magnetycznego, musieli jeździć do Olsztyna lub jeszcze bardziej oddalonych ośrodków. Nie wszyscy mogli, nie wszyscy mieli siłę, czy możliwości. Nie dla wszystkich było można było znaleźć wolny termin.

Uruchomienie pracowni to zmiana, na którą wszyscy pacjenci czekali. Zmiana w jakości opieki, dostępności badań. To także zmiana o charakterze społecznym, gdyż wzmacnia spójność społeczną, zrównując szanse mieszkańców z wielkich miast i lokalnych społeczności. Dzięki przedsięwzięciu nastąpiła poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu. Dokładna diagnostyka bez konieczności przemieszczania się do sąsiednich powiatów jest krokiem milowym w kierunku rozwoju powiatu olsztyńskiego. Mieszkańcy regionu uzyskali dostęp do usług zdrowotnych, jak również większy komfort ich wykonania. Placówka jest nowa, sprzęt wysokiej jakości, obsługa fachowa.

Damian Biedulski. „Każdego dnia będziemy dokładać wszelkich starań, aby osoby znajdujące się pod naszą opieką były zadowolone ze świadczonych przez nas usług, czuły się bezpiecznie i wiedziały, że mogą liczyć na pomoc doświadczonych specjalistów” – mówi prezes firmy Aura Medic

Obrazowanie za pomocą RM znacznie się rozwinęło i stało się jedną z najbardziej interesujących i niezastąpionych metod obrazowania. Rezonans magnetyczny jest nowoczesnym i bardzo precyzyjnym badaniem przedstawiającym obraz przekrojów narządów wewnętrznych człowieka we wszystkich płaszczyznach. W pracowni będą wykonywane specjalistyczne badania ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, pozwalając na precyzyjną diagnostykę stanu pacjenta, często nieosiągalną innymi metodami.

Za pomocą rezonansu magnetycznego uzyskuje się bardzo dobre obrazy przy badaniach układu mięśniowego, szkieletowego, zwłaszcza kręgosłupa i otaczających go przestrzeni. Sprawdza się również w diagnostyce nowotworów oraz procesów zapalnych. Badanie rezonansem nie powoduje żadnych reakcji biologicznych u pacjenta. Nie wchodzi również w interakcje, ani nie zaburza prowadzonego badania farmakologicznego. Jednocześnie jest nieszkodliwe i pozwala wyeliminować niekorzystne promieniowanie jonizujące. Rezonans magnetyczny może być powtarzany wielokrotnie ze względu na wykorzystywanie nieszkodliwego dla organizmu pola magnetycznego i fal radiowych. Wykonywany jest u chorych w każdym wieku. Jedynymi możliwymi powikłaniami są ewentualne reakcje niepożądane po podaniu środków kontrastowych. Zdarza się to jednak niezwykle rzadko.

Niestety występują również przeciwwskazania do wykonania badania. Są to wszczepione elementy metaliczne i niektóre implanty ślimakowe oraz kardiowerter/defibrylator, stymulatory serca, neurostymulatory. Względnymi przeciwwskazaniami (badanie MR może być wykonane pod szczególnymi warunkami, zawsze do decyzji lekarza nadzorującego badanie, w oparciu o dostarczoną dokumentację medyczną) są klipsy naczyniowe, aparaty ortodontyczne, implanty stomatologiczne.

Wykonywanie badań planowane jest od sierpnia. W pierwszej kolejności badania będą wykonywane pacjentom hospitalizowanym w szpitalu, co przyczynia się do realizacji celu, jakim jest stałe polepszanie jakości opieki zdrowotnej. Zapewni to lepszą diagnostykę na miejscu, a tym samym pozytywnie wpłynie na ciągłość i kompleksowość procesu leczniczego prowadzonego przez Szpital, przy jednocześnie zmniejszonym poziomie kosztów (m. in. odeszły koszty transportu pacjentów do podmiotów ościennych). Ponadto badania w ramach ambulatoryjnej opieki medycznej będą wykonywane odpłatne, ponieważ placówka oczekuje na możliwość kontraktowania tych świadczeń z NFZ.