Sneakersy New Balance 550 – miejski klasyk dla każdego

Seria 550 New Balance: historia ikony

Sneakersy New Balance 550 wbiły się na szczyty popularności kilka lat temu – i wciąż pozostają w centrum uwagi. Przyczyną jest ich design: utrzymany w klimacie retro, ale jednocześnie na tyle uniwersalny i ponadczasowy, że sprawdza się w najróżniejszych zestawieniach. Konstrukcja NB 550 wywodzi się z dwóch innych serii: New Balance 650 i 480. Dzięki nim, nowe sneakersy w kolekcji marki zyskały formę łączącą elementy obuwia koszykarskiego z budową klasycznych butów typu Oxford. Charakterystycznym elementem stały się skórzane wstawki z perforacjami oraz detale w kontrastujących kolorach. Od momentu premiery w 1989 roku seria 550 New Balance cieszyła się uznaniem – ale w większości osób regularnie trenujących na basketowym parkiecie. Zmieniło się to kilak sezonów temu, kiedy buty New Balance 550 stały się popularnym dopełnieniem sportswearowych outfitów. Od tamtej pory, wraz z modą na modele w klimacie lat 80. i 90., popularność NB 550 znacząco wzrosła i utrzymuje się aż do teraz.

Buty New Balance 550 w Twoim outficie

Ogromną zaletą sneakersów Ogromną zaletą sneakersów New Balance 550 jest ich uniwersalność. Prosty profil z lekko ściętym noskiem oraz płaska podeszwa tworzą bardzo zgrany tandem – który idealnie sprawdza się do codziennego noszenia do pracy, na uczelnię, do szkoły czy właśnie podczas gry w kosza. Brakuje Ci pomysłów na outfit? Sneakersy New Balance 550 męskie możesz ograć zarówno w zestawieniu z dresowym setem, jak i do jeansów. Lubisz oversizowy fit? Jeśli tak, swoje 550-tki możesz założyć też do szerokich bojówek cargo. Ta seria marki New Balance odznacza się specyficznym profilem. Z jednej strony sneakersy sprawiają wrażenie szerokich, ale na stopie prezentują się zgrabnie i lekko. To sprawia, że NB 550 jest idealnym wyborem do jortsów lub szortów. Dzięki temu New Balance 550 damskie można z powodzeniem założyć również do prostej sukienki lub spódnicy. Jeśli najchętniej stawiasz na dopasowany outfit, możesz zbudować look na bazie kolarek lub legginsów i sportowego topu. Na wierzch dodaj koszulę lub bluzę. Buty New Balance 550 możesz nosić zarówno z niskimi, jak i z wysokimi skarpetkami. Zgrabna sylwetka będzie wyglądać dobrze w obu przypadkach.