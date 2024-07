Coraz więcej krajów zaczyna budować relacje z Trumpem

Dziennik „i” ujawnił we wtorek, że po sobotnim nieudanym zamachu na życie Trumpa Starmer – wbrew doradcom, którzy sugerowali mu, że wystarczyłaby nota z wyrazami współczucia – zdecydował się osobiście zadzwonić do niego. Gazeta napisała, że brytyjscy urzędnicy byli zadowoleni z faktu, jak szybko zespół Trumpa – mimo zamieszania związanego z atakiem – zareagował na chęć rozmowy. Miała ona trwać ok. 10 minut i dotyczyć głównie sytuacji po zamachu, Trump przy okazji pogratulował Starmerowi jego niedawnego wyborczego zwycięstwa.

„i” zauważył, że Starmer jest jednym z dwóch zagranicznych przywódców – obok premiera Kanady Justina Trudeau – o których wiadomo, że rozmawiali z Trumpem po zamachu. Jak dodał, była to ich pierwsza rozmowa w ogóle, choć Starmer – który wolałby wygraną Joe Bidena - już wcześniej planował skontaktować się z Trumpem i ma nadzieję na ponowną rozmowę w nadchodzących miesiącach. W poniedziałek Trump został oficjalnie nominowany przez Partię Republikańską kandydatem w listopadowych wyborach prezydenckich i ma obecnie większe szanse na wygraną niż ubiegający się o reelekcję Biden.

Tymczasem dziennik „The Times” podał, że Starmer zamierza wykorzystać czwartkowy szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EPC) w pałacu Blenheim koło Oxfordu do rozmowy i zacieśnienia relacji z Giorgią Meloni. Cytowane przez tę gazetę źródła ujawniły, że mimo oczywistych politycznych różnic (Meloni jest liderką prawicowej partii Bracia Włosi) Starmer postrzega ją jako ważną sojuszniczkę w zwalczaniu nielegalnej imigracji i uważa, że mogą mieć konstruktywne relacje. „Meloni jest liderką w Europie w tej kwestii i budowanie tych relacji ma dla nas strategiczny sens. To dopiero początek, ale EPC jest użytecznym forum do rozpoczęcia tych dyskusji” - powiedziało źródło rządowe.

„The Times” przypomniał, że poprzednik Starmera, Rishi Sunak, zbudował bliskie międzyrządowe relacje z Meloni, gdy był premierem, bo obydwoje forsowali plany przeniesienia za granice swoich krajów procesu rozpatrywania wniosków azylowych. Dziennik zauważył, że choć Starmer zrezygnował z planów poprzedniego rządu, by odsyłać nielegalnych imigrantów do Rwandy, jego Partia Pracy nie wykluczyła możliwości wprowadzenia własnego programu rozpatrywania wniosków azylowych poza Wielką Brytanią.

red./ PAP

bm