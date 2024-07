Złe wieści dla fanów Costnera. Jego film nie pojawi się w kinach

Premiera drugiej części filmu "Horyzont", planowana na sierpień, została właśnie odwołana. Powodem jest chłodne przyjęcie pierwszej części. To bardzo rozczarowujące dla Kevina Costnera, który uważa film za dzieło swojego życia.

Każdy artykuł dotyczący najnowszego projektu Kevina Costnera przypomina, że aktor, reżyser i producent zainwestował w ten projekt miliony dolarów z własnej kieszeni, konkretnie 38 milionów. Niektórzy twierdzą, że to największy błąd w Hollywood, inni chwalą Costnera za miłość do kina i wiarę w swoje pomysły. Kiedy Costner otrzymał długą owację na stojąco po premierze "Horyzontu" w Cannes, był przekonany, że podjął najlepszą decyzję. Jednak krytycy i widzowie szybko wyprowadzili go z błędu. Film opowiada o życiu pierwszych osadników na Dzikim Zachodzie, migracji ludności, konfliktach z rdzennymi mieszkańcami oraz pierwszych wojnach o żyzne ziemie.

"Doprowadziłem mojego księgowego do szaleństwa. Ale to moje życie i wierzę w tę ideę i tę historię" - mówił Costner, udowadniając swoje poświęcenie dla tego projektu.

Niestety, krytycy nie podzielili jego entuzjazmu. Magdalena Maksimiuk z WP napisała: "Trudno jest pisać krytycznie o projekcie, na który ktoś czekał ponad trzydzieści lat, poza tym 'Horyzont' nie jest też filmem całkiem złym. Z całą pewnością widać, że był robiony z miłością i z dziecięcą wręcz radością, chociaż w tym zachwycie nad możliwościami zagubiła się harmonia i spójność, zapodział się tytułowy 'horyzont'". Inni krytycy niemal z satysfakcją równali film z ziemią, zauważając, że Costner się przez niego zadłużył.

Pierwotnie zakładano, że dwie części filmu zostaną pokazane widzom tego samego lata. Teraz Variety informuje, że zrezygnowano z tego planu. "Horyzont: rozdział 2" nie wejdzie do kin 16 sierpnia. Oficjalne komunikaty dystrybutora mówią, że chcą dać widzom czas na oswojenie się z bohaterami i światem sagi, aby potem mogli za nimi zatęsknić w oczekiwaniu na kontynuację.

Kluczową informacją jest ta o finansach: film, który kosztował 100 milionów dolarów, w pierwszy weekend w kinach zarobił jedynie 11 milionów.

źródło: film.wp.pl