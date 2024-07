Wyniki badań bezlitosne dla Prawa i Sprawiedliwości

Najświeższe badania przeprowadzone przez United Surveys dla Wirtualnej Polski przynoszą interesujące wnioski na temat bieżących preferencji wyborczych Polaków. Gdyby wybory miały odbyć się w najbliższą niedzielę, frekwencja wyniosłaby 48,5 proc. Na prowadzeniu znalazła się Koalicja Obywatelska (KO), z 31,2 proc. poparcia, co jednak oznacza spadek o 3,2 pkt proc. w porównaniu do poprzednich badań. Prawo i Sprawiedliwość (PiS), które uplasowało się na drugim miejscu, odnotowało jeszcze większy spadek - o 6,5 pkt proc., osiągając 27,2 proc.

Koalicja Obywatelska, partia prowadzona przez Donalda Tuska, pomimo przewodzenia w sondażach, zmaga się ze spadkiem poparcia. PiS, pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego, również traci poparcie, co jest skutkiem wewnętrznych konfliktów oraz problemów wizerunkowych. Eksperci, tacy jak prof. Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego, w rozmowie z Wirtualną Polską podkreślają, że choć PiS może odbudować część utraconego poparcia po wakacjach, to jednak fundamentalne problemy strategiczne pozostają.

Na trzecim miejscu znajduje się Konfederacja z 11 proc. poparcia, notując spadek o 0,9 pkt proc. Poparcie dla Trzeciej Drogi spadło do 9 proc., co stanowi stratę o 1,8 pkt proc. w stosunku do poprzednich badań. Lewica jako jedyna partia odnotowała wzrost poparcia - z 6,2 proc. w czerwcu do 7,7 proc. obecnie.

Prof. Chwedoruk wskazuje na złożoność sytuacji, w której znajdują się główne partie polityczne. KO balansuje pomiędzy różnymi grupami nacisku, co wpływa na ich wyniki w sondażach. Lewica zyskuje dzięki konsekwentnemu podejściu do kwestii kulturowych, stając się alternatywą dla wyborców odchodzących od KO. Konfederacja korzysta z aktualnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej, wzmacniając swoje pozycje w sondażach.

Politolog podkreśla, że obecny system partyjny w Polsce jest stabilny, odzwierciedlając głębokie podziały w społeczeństwie. Ostateczne wyniki wyborcze mogą zależeć od tego, jak partie będą w stanie przyciągnąć niezdecydowanych wyborców i jak poradzą sobie z wewnętrznymi problemami oraz zmieniającym się kontekstem politycznym.



Źródło: Wirtualna Polska