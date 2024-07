Wiener i Compensa - od lipca #POŁĄCZENI

Dwa Towarzystwa Ubezpieczeniowe z Grupy VIG (Vienna Insurance Group) - Compensa oraz Wiener oficjalnie połączyły się 1 lipca 2024 r. Właścicielem marki Wiener staje się Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group. Połączone spółki dołączają do ścisłej czołówki polskich ubezpieczycieli i stają się 4. co do wielkości spółką majątkową w Grupie VIG, stając się silniejszą kapitałowo, większą i bardziej efektywną organizacją.