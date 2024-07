Joanna Mucha przeszła operację. "Cudem odzyskane życie"

W poniedziałek wieczorem Joanna Mucha zamieściła na swoim profilu na Facebooku wpis ze zdjęciem, na którym widać ją leżącą na szpitalnym łóżku. Wyjaśniła, że zdjęcie zostało zrobione przed operacją, 11 dni temu.

"Zdjęcia z kolejnych dni nie nadają się do publikacji. Jedenaście dni bólu i cudem odzyskane życie, lekarzom będę wdzięczna do końca tego nowego, odzyskanego" - przekazała.

W kolejnych zdaniach Mucha wyjaśniła, że "przez trzy miesiące planowała badania profilaktyczne, ale ich nie wykonała". W efekcie musiała pilnie poddać się operacji. Dodała, że wcześniejsza diagnostyka mogłaby ujawnić problem na czas.

Mucha zwróciła się do internautów, aby dbali o zdrowie i nie popełnili tego błędu co ona sama. "Proszę was, błagam na wszystko, nie odkładajcie badań profilaktycznych, naprawdę warto je zrobić, naprawdę nic nie jest ważniejsze, naprawdę to może uratować życie. Zdrowia Wam życzę z całego serducha" - napisała.

Kilka miesięcy temu podobne słowa wypowiedział Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i szef Suwerennej Polski, który zmaga się z nowotworem złośliwym. Po ciężkiej operacji informował media, że czeka go długa i trudna rekonwalescencja.

Ziobro apelował również do wszystkich, aby dbali o swoje zdrowie i nie ignorowali nawet pozornie niegroźnych objawów choroby.



