Toni Kroos kończy przygodę z piłką nożną

Toni Kroos przez wiele lat należał do czołówki piłkarzy na swojej pozycji na świecie. Jego znakomite umiejętności techniczne, gra w środku pola oraz nadawanie perfekcyjnego tempa gry definiowały go jako pomocnika niemalże idealnego.

Jeszcze przed czerwcowym finałem Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt (klub Toniego Kroosa) i Borrusią Dortmund niemiecki piłkarz zapowiedział, że jego piłkarska przygoda dobiega końca, lecz ten moment nastąpi dopiero po finałach Euro 2024. Wiele osób zostało zaskoczonych tą informacją zwłaszcza, że Kroos skończył w styczniu dopiero 34 lata.

Niemcy pod wodzą Juliana Nagelsmanna byli jednymi z faworytów do wygrania trofeum podczas Euro 2024, które odbywało się na ich terenie. Zespół naszych zachodnich sąsiadów bez większych problemów wygrał grupę A, w której pokonali Szkocję oraz Węgry, a w ostatnim meczu zremisowali ze Szwajcarią. W 1/8 finału pokonali natomiast reprezentację Danii.

Toni Kroos był bez wątpienia jedną z najważniejszych postaci w talii trenera Nagelsmanna podczas całego turnieju. Nikt nie spodziewał się jednak, że przygoda niemieckiej reprezentacji zakończy się tak szybko, co oznaczało zakończenie kariery przez Toniego Kroosa.

Niemieccy piłkarze w ćwierćfinale turnieju zmierzyli się z innym faworytem do tytułu mistrza Europy, Hiszpanią. Po strzale Daniego Olmo w 51. minucie meczu gospodarze musieli gonić wynik, co udało się praktycznie pod koniec drugiej połowy - wtedy to piłkę do siatki wpakował Florian Wirtz. W dogrywce obie ekipy nacierały na siebie, lecz ostatni bramkowy strzał w tym meczu, który nie tylko zakończył udział Niemców na turnieju, ale i karierę Toniego Krossa, oddał Mikel Merino ('119).

Kilka dni po porażce Toni Kroos oficjalnie poinformował, że jego przygoda z futbolem zakończyła się.

— Dziękuję wszystkim fanom z całego świata za bezwarunkowe wsparcie, klubom i trenerom, klubowym kolegom za ciepłe przywitania, przyjaciołom za bycie szczerym wobec mnie, nieważne jak dużo miałem sukcesów. Dziękuję moim agentom, którzy stali się moimi przyjaciółmi, rodzicom za najlepsze przygotowania z możliwych do zrealizowania mojego marzenia, bratu, Felixowi, który zawsze był moim fanem numer jeden. Dziękuję moim dzieciom za bycie moją największą motywacją oraz mojej żonie, Jessice, za bycie sobą - nie zmieniaj się. Ten sukces nie byłby możliwy bez ciebie. To nasz sukces! — napisał w poście na Instagramie Toni Kroos.

Na samym końcu skierował słowa do...piłki nożnej.

— Dziękuję Ci, piękna gro i... nie ma za co — krótko skwitował Kroos.

Toni Kroos rozpoczął karierę piłkarską na szczeblu juniorskim w swoim rodzinnym mieście, Greifswald. W 2006 roku trafił do szkółki Bayernu Monachium, skąd rok później trafił do drugiego zespołu "Dumy Bawarii". Po kilku meczach zadebiutował został zgłoszony do pierwszego "garnituru" Bayernu.

W siedmioletniej przygodzie w Monachium aż trzykrotnie sięgał po tytuł mistrza Niemiec oraz krajowy puchar. W 2013 roku zdobył swój pierwszy puchar Ligi Mistrzów.

Rok później podpisał kontrakt z Realem Madryt. W barwach "Królewskich" cztery raz wygrał rozgrywki La Liga oraz superpuchar Hiszpanii. Kroos najbardziej zasłynął tym, że aż 5 razy zwyciężał z Realem w rozgrywkach Ligi Mistrzów. To właśnie Real Madryt był ostatnim klubem w karierze Toniego Kroosa.

Pomocnik od 2010 roku był regularnie powoływany do reprezentacji Niemiec z którą w 2014 roku zdobył upragniony tytuł mistrza świata, co było jego największym osiągnięciem.