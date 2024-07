Białoruscy studenci boją się zamknięcia granicy

Polskie władze rozważają całkowite zamknięcie granicy z Białorusią. Ma to być odpowiedź na sterowanie kryzysem migracyjnym, więzienie dziennikarza Andrzeja Poczobuta czy niewydanie naszemu krajowi mordercy żołnierza. Gdyby doszło do zamknięcia ostatniego przejścia polsko-białoruskiego to - jak pisze Wirtualna Polska - największymi ofiarami byłoby kilkanaście tysięcy studentów z Białorusi, którzy kształcą się na uczelniach w Polsce.

Reżim zostanie odizolowany?

Polski rząd nie ukrywa, że myśli nad kwestią całkowitego uniemożliwienia przekraczania granicy z Białorusią. Obecnie ruch osobowy na granicy polsko-białoruskiej odbywa się jedynie przez przejście w Terespolu-Brześciu, a dla transportu samochodowego czynne jest przejście Kukuryki-Kozłowicze. Pozostałe przejścia osobowe są zamknięte ze względu na kryzys migracyjny. W środę na antenie Polsat News minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak powiedział, że wszystkie scenariusze są rozważane. - Chcemy patrzeć na to, gdzie są interesy Polski, a gdzie można rzeczywiście uderzyć w interesy tych, którzy szkodzą Polsce. I każde rozwiązanie tutaj jest możliwe - wyjaśnił.

Czy studenci będą mogli wrócić?

Właśnie rozpoczęły się wakacje, także dla studentów. Białorusinów, którzy kształcą się na polskich uczelniach jest około dwunastu tysięcy. Obawiają się oni o możliwość powrotu do Polski, gdyby granica została zamknięta. Jedna ze białoruskich studentek wyraziła swoje obawy w rozmowie z Wirtualną Polską. - Wtedy podróż będzie trwała nawet 2-3 dni, ale nie będzie wyjścia. A jeśli i Litwa by zamknęła granicę, to wtedy już w ogóle nie wiem, co zrobię - powiedziała młoda Białorusinka.

Aleś Zarembiuk, białoruski opozycjonista, który mieszka w Polsce od 2010 roku, bo groziły mu represje ze strony reżimu Łukaszenki, uważa, że ewentualne zamknięcie granicy może negatywnie wpłynąć na rozwój sytuacji w jego ojczyźnie, jak i na przyszłe relacje zwykłych mieszkańców Białorusi z Polską i całą Europą. - W ten sposób zrobimy drugą Koreę Północną. Tylko konsekwencją będzie za kilka lat absolutnie inna Białoruś. Nie nastawiona propolsko i proeuropejsko - powiedział Wirtualnej Polsce.

red./wp.pl