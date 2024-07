Czeka nas tropikalna noc

W sobotę przez większość dnia będzie bardzo pogodnie. Dopiero późnym popołudniem i wieczorem na krańcach zachodnich zachmurzenie będzie wzrastać do dużego. Pojawią się przelotne opady i gwałtowne burze - powiedziała synoptyk IMGW Anna Woźniak. Burzom będą towarzyszyć ulewne opady deszczu, grad i silne porywy wiatru dochodzące do 90-100 km/h.

Temperatura na znacznym obszarze kraju wyniesie 28-32 st. C. Nieco chłodniej na północy, tam termometry wskażą 24-27 st. C. W rejonach podgórskich Karpat 25-28 st. C. Wiatr zwykle umiarkowany, porywisty z kierunków południowych.

"Kolejna noc pod znakiem przemieszczania się z zachodu do centrum frontu atmosferycznego z przelotnymi opadami deszczu i burzami" - powiedziała synoptyk.

Początkowo burzom będą towarzyszyć silne porywy wiatru do 90 km/h, grad i ulewny deszcz.

Woźniak dodała również, że w drugiej połowie nocy sytuacja powinna się poprawić. We wschodniej i w południowo-wschodniej Polsce do rana będzie jeszcze pogodnie i bez opadów.

Temperatura minimalna w nocy z soboty na niedziele wyniesie od 13 st. C na północnym zachodzie do 21 st. C w centrum i na wschodzie.

"W związku z tym w centrum i na wschodzie spodziewamy się tak zwanej nocy tropikalnej, czyli nocy, gdzie temperatura minimalna nie spadnie poniżej 20 st. C" - powiedziała synoptyk.

W nocy wiatr na przeważającym obszarze kraju umiarkowany, południowy, za frontem zacznie skręcać w kierunkach zachodnich.

Niedziela pochmurna. Większe przejaśnienia tylko na północnym zachodzie. W pasie od Mazur przez Podlasie po Opolszczyznę i Górny Śląsk będzie występowała strefa frontu z opadami deszczu. Na południowy wschód od strefy frontu dodatkowo pojawią się burze.

Synoptyk podała, że najsilniejsze burze wystąpią na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. W tych miejscach porywy wiatru wyniosą do 85 km/h. Będą im towarzyszyć ulewne opady deszczu do 35 mm na metr kwadratowy i grad.

Na południowym wschodzie utrzyma się upał. Temperatura maksymalna wyniesie 30-32 st. C. Na pozostałym obszarze kraju chłodniej, zwykle 20-23 st. C. Tylko na Wybrzeżu i Przedgórzu Sudeckim około 19 st. C.

Porywisty wiatr pojawi się tylko na krańcach południowo-wschodnich, na pozostałym obszarze wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich.

"W drugiej połowie tygodnia znów przeplatanka upałów i burz" - podsumowała synoptyk.

red./PAP