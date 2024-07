Świat Mikołaja Kopernika powstaje na Warmii

Seria filmów „Świat Mikołaja Kopernika” zabierze widzów w świat, w którym żył Mikołaj Kopernik.

— Chcemy pokazać astronoma, który żył w niezwykle ciekawej epoce. Bo przecież za jego życia Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, wyprawa Magellana opłynęła świat, a wybitny umysł Leonarda da Vinci tworzył niezwykłe wynalazki, które konstruowano wiele wieków później – mówi pomysłodawca serii, współautor i współreżyser Robert Szaj z Fundacji Nicolaus Copernicus.

I dodaje: — Chcemy zaprezentować najważniejsze miejsca w świecie Mikołaja Kopernika, czyli miejsca, z którymi związany był fromborski kanonik. Dlatego nie mogliśmy rozpocząć realizacji filmu w innym miejscu, jak Frombork.

To w grodzie Mikołaja Kopernika nad Zalewem Wiślanym padł pierwszy klaps do filmu, choć przygotowania do niego trwały wiele miesięcy.

— Sama realizacja zdjęć zawsze poprzedzona jest przeze mnie bardzo dogłębną analizą dokumentów, historii, postaci. Konieczne jest jeszcze raz odwiedzenie wszystkich miejsc, gdzie chce się realizować zdjęcia, by na obiekty czy na wnętrza spojrzeć jeszcze raz, niekiedy setny, ale pod kątem właśnie tej konkretnej produkcji. Frombork, ze względu na to, że był najważniejszym miejscem, z którym związany był Kopernik, stał się też pierwszym miejscem, gdzie zawitała moja ekipa realizująca serię – zdradza kulisy przygotowań Szaj.

Robert Szaj do współpracy zaprosił mieszkającego od prawie 50 lat w USA, polskiego inżyniera i naukowca, szefa wielu kosmicznych misji NASA Artura B. Chmielewskiego. To właśnie syn słynnego „Papcia Chmiela” Henryka Chmielewskiego dla widzów będzie przewodnikiem po skomplikowanym świecie Mikołaja Kopernika

— Mikołaj Kopernik to najbardziej znany na świecie polski naukowiec, który dał ogromny wkład w rozwój nauki, dlatego jestem zaszczycony, że na zaproszenie Roberta i Fundacji Nicolaus Copernicus mogę brać udział w tym niezwykłym przedsięwzięciu – mówi naukowiec NASA.

To jego pierwsza w życiu wizyta na Warmii.

— Odkrywam dla siebie te miejsca, które mój Tata pokazał w Księdze VIII serii Tytus Romek i ATomek pt. „Tytus Astronomem”. Frombork i Olsztyn pozostawiły we mnie niesamowite emocje. Tak naprawdę Mikołaja Kopernika, jego astronomię i matematykę odkrywam dla siebie dopiero przy okazji realizacji tych filmów. Ogromne wrażenie zrobiła na mnie tablica astronomiczna na Zamku w Olsztynie. To niesamowite, że ten instrument do wyznaczania równonocy, który miał służyć do naprawy ówczesnego kalendarza, przetrwał w tak dobrym stanie do naszych czasów — ocenia.

Artur Chmielewski w filmie ma też niespodziankę dla widzów.

— Gdy pracowałem nad koncepcją filmów o świecie Kopernika, z Arturem realizował już dokument o Roku Mikołaja Kopernika. Chcę, by ten film był dla przyszłych pokoleń o tym, jak uhonorowaliśmy astronoma w 550 rocznicę jego urodzin w 2023 roku. Wtedy podczas rozmowy z Arturem Chmielewskim zaproponował, że w filmie pokaże oryginalne rysunki do komiksu Tytus, Romek i ATomek a także opowie o … i tutaj nie będę zdradzał tego, co będzie można zobaczyć w filmie – mówi pomysłodawca serii filmów Robert Szaj.

A Artur Chmielewski dodaje, że w opowieści w Mikołaju Koperniku chce pokazać poprzez pryzmat swojej pracy w NASA przy najciekawszych misjach kosmicznych, do odległych planet w Układzie Słonecznym, do komet, do planetoid.

— Bo tak naprawdę odkrywcą tego, jak nasz układ planetarny jest zbudowany, jest właśnie Mikołaj Kopernik — mówi .

Zdjęcia do filmu realizowane są we Fromborku, Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim, Lubawie Toruniu, Krakowie, Padwie i Bolonii. Każdy z odcinków serii stanowić będzie zamkniętą całość.

Prace nad miniserialem „Świat Mikołaja Kopernika” składającym się z czterech odcinków potrwają do końca roku. Za scenariusz i reżyserię odpowiadają Robert Szaj i Bogumił Radajewski, a za zdjęcia Tomasz Stelmach i Adam Rubaszewski. Film realizuje Fundacja Nicolaus Copernicus, a jego producentem jest Robert Szaj. Fragmenty serii będzie można obejrzeć m.in. w internecie, a całość w telewizji. Produkcja ww. filmów jest możliwa dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Fundacja zamierza także ubiegać się o wsparcie z Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego.

Sylwester Kasprowicz