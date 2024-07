Tak polska kolej zmieniła się dzięki środkom unijnym

Wielomiliardowe inwestycje na kolei w ciągu ostatnich 20 lat nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie unijne. To dzięki licznym programom, takim jak Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Polska Wschodnia, CEF „Łącząc Europę” – (Connecting Europe Facility) oraz szesnastu Regionalnym Programom Operacyjnym w każdym województwie, polska kolej miała możliwość zmieniać się dla podróżnych i ich wygody.

Sprawna obsługa pasażerów, szybsze przejazdy pociągami, wzrost poziomu bezpieczeństwa i wygoda w codziennych podróżach to efekty inwestycji, które PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zrealizowały również dzięki wsparciu funduszy unijnych. W latach 2004-2023 łączne nakłady na inwestycje kolejowe – w tym również te współfinansowane przez Unię Europejską – wyniosły blisko 116 mld zł. Prace objęły ok. 17 tys. kilometrów torów. Efektem są dzisiaj krótsze czasy przejazdu na ważnych trasach jak m.in. Warszawa – Trójmiasto, Katowice – Kraków, Kraków - Rzeszów, Wrocław – Poznań, Warszawa – Białystok, Ełk – Szczytno – Olsztyn.



Zmodernizowana stacja Olsztyn Główny

Ważnym efektem kolejowych inwestycji jest także poprawa warunków do przewozów towarów. Dzięki inwestycjom zrealizowanym przy pomocy środków unijnych, poprawił się dostęp do portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Sprawny przewóz towarów jest możliwy dzięki pracom na przejściach granicznych i modernizacji ważnych linii dla ruchu towarowego, jak np. linia 131 Chorzów Batory – Tczew, linia 273 Wrocław – Szczecin tzw. Nadodrzanka, linie kolejowe w woj. śląskim np. Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle, Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze.

Warmińsko-mazurskie na dobrych torach

Podróżni zyskali wyższy standard obsługi na przebudowanych stacjach i przystankach. Nowoczesne obiekty, które zapewniają większą dostępność do kolei, także osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się, powstały w każdym województwie. Podróż z wygodnych peronów podróżni mogą rozpocząć m.in. w Olsztynie, Ełku, Działdowie czy Szczytnie. Postępują prace na kolejnych stacjach, m.in. w Giżycku i Kętrzynie, które dostosują obiekty do potrzeb różnych grup podróżnych. By ułatwić podróżowanie wszystkim pasażerom, montowane są windy, schody ruchome lub pochylnie. Dla osób niewidomych i niedowidzących dostępne są informacje w alfabecie Braille’a.



Nowy przystanek Olsztyn Dajtki





Nowy wiadukt kolejowy w Ełku

Zwiększyła się również dostępność do kolei dzięki budowie nowych stacji i przystanków w całej Polsce. Nowe obiekty powstały zarówno w dużych miastach np. Olsztyn Śródmieście, Olsztyn Jezioro Ukiel, jak i w mniejszych miejscowościach m.in. w Naterkach, Piszu i Wietrzychowie.

Miliardowe inwestycje plk sa to również prace na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Bezkolizyjne skrzyżowania, jak tunele i wiadukty, usprawniły przejazd pociągów oraz poprawiły lokalną komunikację. Tysiące przejazdów kolejowo-drogowych zyskało nową nawierzchnię lub urządzenia. Nowoczesne systemy pozwalają lepiej nadzorować ruch pociągów. W woj. warmińsko-mazurskim nowe obiekty wybudowane zostały np. Olsztynie i Ełku oraz na trasie kolejowej łączącej Warszawę z Trójmiastem, m.in. w Iławie, Działdowie czy Suszu.

Budowa nowych linii do terminali lotniczych pozwoliła lepiej zintegrować różne środki transportu i umożliwiła łączenie transportu kolejowego z lotniczym. Powstały połączenia do lotniska Kraków Balice, Katowice-Pyrzowice, Rzeszów Jasionka, Warszawa Lotnisko Chopina czy Olsztyn-Szymany.

Na kolei kontynuowany jest wielki proces inwestycyjny. Efektem będzie dalszy rozwój infrastruktury, co przełoży się na kolejne szybsze i bezpieczniejsze podróże, lepszą ofertę przewozową oraz większą dostępność do kolei.