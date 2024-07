Czesław Jerzy Małkowski: Unia to dla Polski wielka sprawa

— Dziś do niektórych rzeczy przywykliśmy, przyzwyczailiśmy się do Unii Europejskiej i do faktu, że w niej jesteśmy, ale gdyby nie Unia, nie byłoby w Polsce tych pięknych autostrad. Nie jeździlibyśmy po Olsztynie tramwajami, nie mielibyśmy w Olsztynie tak nowoczesnej oczyszczalni ścieków, a i podróż do Warszawy nie byłaby tak komfortowa — uważa Czesław Jerzy Małkowski, Prezydent Olsztyna, który Olsztyn do Unii “wprowadził”.