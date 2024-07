Kto wygrał w debacie pomiędzy Donaldem Trumpem i Joe Bidenem?

Podczas debaty Trump zyskał 3 punkty procentowe przewagi wśród wyborców deklarujących udział w wyborach, wynika z sondażu "NYT" i Siena College. Obecnie 49% respondentów zamierza głosować na Trumpa, a 43% na Bidena. Wśród zarejestrowanych wyborców różnica jest jeszcze większa. Aż 74% ankietowanych uważa, że 81-letni prezydent Biden jest za stary, by pełnić swoją funkcję, podczas gdy ta sama opinia o 78-letnim Trumpie jest podzielana przez 42% respondentów.

Według badania "Wall Street Journal", przewaga Trumpa nad Bidenem wynosi 6 punktów procentowych (48% do 42%), co stanowi wzrost o 2 punkty procentowe w porównaniu do lutego. 76% respondentów uważa Bidena za zbyt starego, podczas gdy w przypadku Trumpa ten odsetek wynosi 56%. Jest to największa przewaga byłego prezydenta nad obecnym, odkąd zaczęto prowadzić te badania.

Biden staje również w obliczu rosnących obaw ze strony polityków własnej partii. W środę do wycofania się z wyścigu wezwał go drugi kongresmen Demokratów, Raul Grijalva z Arizony. Wcześniej podobny apel wystosował kongresmen z Teksasu Lloyd Duggett, a dwoje innych - Jared Golden z Maine i Marie Gluesenkamp-Perez - wyraziło przekonanie, że Biden przegra wybory. Była liderka Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów, Nancy Pelosi, zasugerowała, że należy zadać pytanie, czy występ Bidena w debacie był tylko "epizodem" i wezwała zarówno Bidena, jak i Trumpa do poddania się badaniom.

Pomimo tych wezwań prezydent jasno zadeklarował podczas telekonferencji ze swoim sztabem, że nie zamierza rezygnować z kandydowania. "Nikt mnie nie wypycha. Nie odchodzę. Zostaję w tym wyścigu do końca i wygramy go" - oznajmił, cytowany przez NBC News.

Rzeczniczka Białego Domu, Karine Jean-Pierre, potwierdziła determinację prezydenta, mówiąc, że Biden powiedział jej, iż "absolutnie" nie zamierza wycofywać się z wyścigu.

Źródło: Niezależna.pl/New York Times/Wall Street Journal