Co po wieżowcu OZGraf w Olsztynie? [ZDJĘCIA]

Wieżowiec OZGraf przy ulicach Towarowej i Dworcowej jest jednym z symboli Olsztyna. Informacja, że właściciel sprzedaje teren deweloperowi, poruszyła wielu mieszkańców. Sprawdzamy, co powstanie w miejscu wieżowca i jego zaplecza oraz co się stanie z historycznym krzyżem wiszącym na murze drukarni.

Zapytany przez nas o przyszłość firmy i wieżowca prezes S.A. OZGraf Waldemar Lipka przypomina, że plany przeniesienia firmy pojawiły się już w 2007 roku, gdy Najwyższa Izba Kontroli zaleciła natychmiastową zmianę lokalizacji. Poszukiwania nowej siedziby rozpoczęły się w 2014 roku.

— Jest 2024 rok, poszukujemy dewelopera, który wybuduje tu osiedle zgodnie z warunkami zabudowy, które otrzymaliśmy zupełnie niedawno, bo zaledwie w maju — mówi prezes Waldemar Lipka.

Obecnie firma wynajmuje niepotrzebne powierzchnie, co pomaga pokrywać koszty utrzymania nieruchomości. Planowane osiedle, które ma powstać na miejscu obecnej siedziby, prezes OZGraf wyobraża sobie jako dobrze skomunikowane i dostosowane do okolicznych zabudowań. A to oznacza, że będzie to zabudowa o wysokości okolicznych wieżowców. Będzie to też kolejna wielka inwestycja w budowę nowego osiedla w wyludniającym się przecież Olsztynie.

Emocje wokół planów wyburzenia historycznej siedziby OZGraf (powstała w 1971 roku) wynikają także z tego, że właśnie tu odbył się jeden z najgłośniejszych i najdłuższych strajków w latach 1980-1981.

Kiedy „Solidarność” ogłosiła 19-20 sierpnia 1981 roku akcję „Dni bez prasy”, przystąpili do niej także olsztyńscy drukarze. Sytuacja się zaostrzyła, kiedy ówczesny dyrektor złożył formalne pisemne doniesienie do prokuratury, a TVP poinformowała, że strajkujący używają siły wobec chętnych do pracy. W efekcie dwudniowy w założeniu strajk zakończył się dopiero 5 września. Jako symbol strajku przetrwał do dzisiaj powieszony na zewnętrznym murze hali produkcyjnej krzyż, pod którym odbywały się plenerowe Msze święte.

Z kolei przed wieżowcem, który jest jednym z pierwszych budynków tego typu, który powstał w Olsztynie, stoi pomnik Seweryna Pieniężnego — patrona drukarni, ale także legendarnego założyciela i redaktora naczelnego „Gazety Olsztyńskiej”.

— My możemy dewelopera uczulić, i to robimy, żeby działał z największą atencją dla tych miejsc — zapewnia Waldemar Lipka. — Pomnik i krzyż będą albo przeniesione w inne godne miejsce, albo zostaną uwzględnione w nowych planach — dodaje.

Prezes OZGraf, pytany o nową lokalizację firmy, mówi o różnych możliwych rozwiązaniach. — Firmę przeniesiemy w okolice Olsztyna albo na jego obrzeża. Nie wiemy jeszcze, gdzie — stwierdza. — Konkretnych dat nie mogę podać. Po prostu prowadzimy rozmowy na temat ewentualnej sprzedaży tej obecnej działki — informuje Waldemar Lipka.

Obecnie OZGraf specjalizuje się w druku książek, czasopism, katalogów i innych materiałów poligraficznych. Oferuje usługi od przygotowania do druku po oprawę introligatorską. Firma w ostatnich latach notuje znakomite wyniki finansowe. W 2022 roku to wzrost przychodów netto o 16,11 proc. Zysk netto wzrósł aż o 33,89 proc. OZGraf jest także uznanym pracodawcą w Olsztynie, oferującym stabilne zatrudnienie i dobre warunki pracy. Firma jest częścią Grupy Kapitałowej Kompap S.A., która obejmuje także BZGraf S.A. w Białymstoku, zajmującą się drukiem offsetowym, oraz spółki zależne.

Stanisław Kryściński