Jakie są nowoczesne metody ochrony wątroby? Czy powinniśmy brać przykład z Litwy?

Wakacyjne zagrożenia dla wątroby

Lato to czas, kiedy wielu Polaków korzysta z urlopu, często przesadzając z ciężkim jedzeniem i alkoholem, co negatywnie wpływa na wątrobę. Choć organ ten potrafi się regenerować, jego zdolności mają swoje granice. Dodatkowo, w wakacje narażeni jesteśmy na wirus HAV, który wywołuje wirusowe zapalenie wątroby typu A, czyli tzw. żółtaczkę pokarmową. Wirus ten może uszkadzać wątrobę i stanowić zagrożenie dla życia. Jest on szczególnie niebezpieczny dla osób, które nie były szczepione lub nie przeszły tej infekcji.

Łatwość zakażenia

Do zakażenia HAV dochodzi najczęściej drogą pokarmową, np. przez zanieczyszczone jedzenie lub wodę, ale także przez kontakty seksualne. Prof. Flisiak zwraca uwagę, że raporty mogą nie oddawać prawdziwego rozmiaru problemu, gdyż okresy niskiej liczby zachorowań mogą być mylące. Szczególnie narażone są osoby młode, które rzadziej się szczepią.

Potencjalne konsekwencje

Wirusowe zapalenie wątroby typu A, choć nie prowadzi do przewlekłego zapalenia ani nowotworu, może być bardzo groźne. W Polsce obecnie największym zagrożeniem jest HCV, który wywołuje WZW typu C, prowadząc do marskości i raka wątroby. Problem polega na braku powszechnych badań przesiewowych, mimo że inne kraje, jak Litwa, skutecznie wdrażają takie programy.



Profilaktyka i leczenie

Zapobieganie zakażeniom HAV opiera się głównie na szczepieniach, które są niemal 100% skuteczne. Dwie dawki szczepionki mogą zapewnić ochronę na całe życie. Ważne jest również przestrzeganie podstawowych zasad higieny, takich jak mycie rąk. Wirus HAV może być szczególnie niebezpieczny dla osób z istniejącymi problemami wątrobowymi, np. stłuczeniową chorobą wątroby, która dotyka ponad 6 milionów Polaków.

Detoks po wakacjach

Po wakacjach warto zregenerować wątrobę, rezygnując na pewien czas z alkoholu, tłustych potraw i słodyczy, na rzecz warzyw, owoców i chudego mięsa. Błonnik, zawarty w wielu produktach roślinnych, działa zbawiennie na cały układ pokarmowy. Pomocne mogą być także ziołowe napary z ostropestu plamistego, mniszka lekarskiego, babki płesznik czy zielona herbata. Regularne nawodnienie i aktywność fizyczna również wspomagają zdrowie wątroby.

Ochrona wątroby wymaga świadomych działań, zwłaszcza podczas wakacji, kiedy ryzyko zakażeń i obciążenia tego organu jest większe. Edukacja na temat wirusów uszkadzających wątrobę, profilaktyka szczepień oraz zdrowy tryb życia mogą skutecznie zapobiegać poważnym chorobom wątroby. Litwa może być dobrym przykładem dla Polski w kwestii wdrażania efektywnych programów zdrowotnych.



źródło: portal.abczdrowie.pl

bm