Komentarze w sieci po wizycie kanclerza

Podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem, kanclerz Niemiec Olaf Scholz podkreślił, że pamięć i przepracowanie historii są nieodzownymi elementami, które nigdy się nie zakończą. Zaznaczył również, że Dom Polsko-Niemiecki w Berlinie będzie widocznym znakiem przeciwko zapomnieniu oraz przestrogą na przyszłość.

Scholz odniósł się także do kwestii reparacji wojennych, potwierdzając stanowisko Niemiec, że sprawa ta jest zamknięta z prawnego punktu widzenia. Jednocześnie podkreślił gotowość Niemiec do wsparcia osób ocalałych z okresu okupacji oraz inicjatyw na rzecz upamiętniania wspólnej historii. Kanclerz ogłosił decyzję o utworzeniu w Berlinie miejsca upamiętnienia polskich ofiar II wojny światowej i nazistowskiej okupacji.

Donald Tusk podziękował za gest rządu niemieckiego, jednocześnie zaznaczając, że żadna suma pieniędzy nie zrównoważy cierpień Polski w czasie wojny. Premier podkreślił, że Niemcy mają swoje argumenty dotyczące zamknięcia formalnych roszczeń reparacyjnych.

Prezydent Andrzej Duda, pytany o stanowisko podczas konferencji prasowej, oświadczył, że nie zgadza się z twierdzeniem, iż Polska skutecznie zrzekła się prawa do roszczeń i zadośćuczynienia za krzywdy wojenne. Podkreślił, że władze Polski, niezależnie od reżimu, nigdy nie zrezygnowały z tego prawa.

Konferencja prasowa wzbudziła wiele emocji i została szeroko komentowana przez polityków oraz opinię publiczną zarówno w Polsce, jak i Niemczech.



Wspólna konferencja prasowa Tuska i Scholza wywołała falę krytyki ze strony polityków opozycji.

"Scholz potraktował Polaków w sposób poniżający, a Tusk się jeszcze z tego cieszy" — komentuje europosłanka PiS Beata Szydło.

[tweet]https://x.com/BeataSzydlo/status/1808098414523306113[/tweet]

Do sprawy odniósł się Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji: "Nie zgodzimy się na to, żeby Niemcy »zamknęły« temat zadośćuczynienia Polakom za wyrządzone krzywdy jakąś symboliczną kwotą czy gestem. Premier powinien wyrażać oczekiwania Polski i Polaków, a nie publicznie licytować w dół postulaty strony polskiej. A »dom polsko-niemiecki« to — wbrew nazwie — aktualnie projekt wyłącznie niemiecki. Polski postulat to pomnik Polaków wymordowanych i skrzywdzonych przez Niemców w trakcie II wojny światowej, który powinien stanąć w Berlinie".

[tweet]https://x.com/krzysztofbosak/status/1808103604806389823[/tweet]

"Wypowiedź o »staraniach« Niemiec z ust kanclerza Scholza udzielona w Warszawie to splunięcie Polsce i Polakom w twarz. Brak reakcji Tuska to wstyd. Z drugiej strony jego mowa ciała wskazuje, że czuje się wobec Scholza jak lokaj, a nie jak premier Polski, zatem nie ma się co dziwić" — komentuje Sebastian Kaleta z Suwerennej Polski.

[tweet]https://x.com/sjkaleta/status/1808109076204642428[/tweet]

"Będziemy się starać. Pamiętam, jak Angela Merkel mówiła, że będzie się starać, żeby Polska nie ucierpiała po zbudowaniu NordStream2" — pisze europoseł PiS Waldemar Buda.

[tweet]https://x.com/waldemar_buda/status/1808110090282586466[/tweet]

"Panie Premierze dziękujemy za chwilę szczerości. Choć i tak Polacy nie mieli do tej pory wątpliwości, że przywództwo Niemiec jest dla Pana najważniejsze" — komentuje poseł i były rzecznik rządu Piotr Müller.

[tweet]https://x.com/PiotrMuller/status/1808026201786614183[/tweet]

"Tusk z Scholzem na nowo otwierają księgę relacji polsko-niemieckich. Wielka Brytania opuściła wspólnotę, Francja coraz wyraźniej skręca w prawo, a Polska bez kompleksów wchodzi do głównego, unijnego nurtu. Osiem lat podobno wstawaliśmy z kolan, tylko bez efektów, które Tusk osiągnął w osiem miesięcy" — podkreśla europoseł KO Łukasz Kohut.

[tweet]https://x.com/LukaszKohut/status/1808091396726743222[/tweet]

Do wielu krytycznych głosów polityków opozycji odniósł się Bartosz Wieliński z "Gazety Wyborczej": "Mam pytanie, co w relacjach polsko-niemieckich załatwił wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Oczywiście poza rytualnym robieniem hałasu i wydawaniem pieniędzy na przesyłki pocztowe w DHL?".

[tweet]https://x.com/Bart_Wielinski/status/1808109123982041512[/tweet]

"Niemcy upublicznili rządową koncepcję Domu Polsko-Niemieckiego w Berlinie, opartego na trzech filarach: pamięć — miejsca spotkań — zrozumienie. Brawo! Ale w ramach tego rozważyłbym sekcję energetyczną m.in. o atomie, węglu brunatnym, rosyjskim gazie i Nord Stream" — zauważył Ryszard Pawlik, doradca Jerzego Buzka i ekspert w dziedzinie polityki energetycznej.

[tweet]https://x.com/Ryszard_Pawlik/status/1808023950636577272[/tweet]

Źródło: onet.pl