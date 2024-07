Historia ożyje na polach Grunwaldu

— Jako marszałek województwa warmińsko-mazurskiego mam zaszczyt przybliżyć mieszkańcom oraz odwiedzającym nas gościom znaczenie tego historycznego miejsca i jego wpływ na nasze dziedzictwo kulturowe — mówi Marcin Kuchciński. — Corocznie w lipcu pola grunwaldzkie ożywają dzięki organizowanej przez m.in. samorząd województwa inscenizacji bitwy, która przyciąga dziesiątki tysięcy miłośników tej epoki z całego świata. Liczę, że nie inaczej będzie tym razem – dlatego zapraszam wszystkich w okolice Grunwaldu już od 10 do 14 lipca . Korzystając z okazji, warto wspomnieć, że w ostatnich latach nasze województwo zainwestowało znaczne środki w rozwój infrastruktury turystycznej wokół pól grunwaldzkich. Dzięki tym działaniom odwiedzający mogą cieszyć się nowoczesnym Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, interaktywnymi wystawami oraz licznymi wydarzeniami kulturalnymi. Naszym celem jest, aby każdy, kto odwiedza te historyczne tereny, mógł w pełni poczuć ducha przeszłości i lepiej zrozumieć znaczenie wydarzeń, które się tu rozegrały. Czy warto? Musicie ocenić sami!

Dni Grunwaldu to okres w roku dla tysięcy fanów rekonstrukcji historycznej z całej Europy, a także mnóstwo wydarzeń, spośród których każdy znajdzie coś dla siebie. W tym roku impreza rozpocznie się w środę 10 lipca, kiedy to na dobre rozpoczną się turnieje walk rycerskich, zarówno tych w starciu, jak i na odległość za pomocą łuków. Co ciekawe, tego też dnia zainagurowana zostanie zupełnie nowa impreza nieznana dotąd światu, czyli Pierwsze Mistrzostwa Palanta Grunwaldzkiego, a także jubileuszowa, dziesiąta edycja Międzynarodowego Turnieju Piłki Średniowiecznej – Bruchenball, noszącego dumną nazwę – Grundial 2024. Drugi dzień Dni Grunwaldu 2024, czyli czwartek, to kontynuacja zmagań dzielnych wojów, ale także Grunwaldzki Konkurs Trunków Domowych czy Warsztaty Chóru Gregoriańskiego.

Trzeciego dnia wachlarz atrakcji znacznie się rozszerzy. Oprócz turniejów i warsztatów jednym z najważniejszych elementów tego dnia będą Grunwaldzkie Wici, czyli tradycyjna prezentacja chorągwi i przywitanie władców. Również jak w latach poprzednich o godz. 19 odbędzie się wigilia ku czci Matki Boskiej z procesją do ruin kaplicy pobitewnej w oprawie średniowiecznej Scholii Grunwaldzkiej. Piątek to też czas tanecznych zabaw w akompaniamencie średniowiecznej muzyki i przedbitewnych zabaw.

Sobota to dzień, w którym wojska Władysława Jagiełły staną naprzeciw armii krzyżackiej. Uroczysta część obchodów rozpocznie się o godz. 12:30 na Wzgórzu Pomnikowym, a rekonstruktorzy historyczni wejdą na pole bitwy o godz. 14, żeby godzinę później rozpocząć XXVI Inscenizację Bitwy Pod Grunwaldem. Całemu wydarzeniu będzie towarzyszyć oddająca klimat czasów oprawa wraz z opowieścią opartą na historycznych zapisach przebiegu bitwy. Po starciu, którego rezultat jest trudny do przewidzenia, na rycerskiej scenie odbędzie się koncert muzyki dawnej wraz ze średniowiecznymi tańcami i zabawami.

W niedzielę, czyli dzień modlitwy, o godz. 9 rano odbędzie się msza De Divisione Apostrolrum w oprawie średniowiecznej Scholii Grunwaldzkiej według formularza z 1410 roku w języku łacińskim. Podczas wszystkich pięciu dni uczestnicy będą mogli skorzystać z szeregu atrakcji, takich jak przejażdżki konne, parki rozrywki, skoki na bungee i wiele innych. Do dyspozycji uczestników będzie strefa gastronomiczna, punkt zakupu napojów, jak i wiele straganów, na których można nabyć pamiątki. Przez cały czas otwarte będzie także Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, do którego serdecznie zapraszamy.

Głównym organizatorem wydarzenia jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, natomiast współorganizatorami: Ministerstwo Obrony Narodowej, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Kapituła Bitwy pod Grunwaldem oraz Narodowe Centrum Kultury.