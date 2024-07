Będą zmiany w kontrolach żywności? Wszystkie partie zgodne

Od Lewicy, przez Trzecią Drogę, Koalicję Obywatelską, po Konfederację — wszyscy zgodnie twierdzą, że do takich sytuacji, jak ta opisana przez Wirtualną Polskę, nie powinno dochodzić.

Prawo musi zostać zmienione, aby chroniło pacjentów i uczniów przed niebezpieczną żywnością oraz umożliwiało inspektorom sanepidu skuteczne działanie.

W czerwcu legionowski sanepid wraz z Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej skontrolował firmę kateringową dostarczającą posiłki do dwóch szpitali. Wykryto 28 uchybień, w tym sześć krytycznych: przeterminowane mięso, zepsute zamrażarki, pleśń, ogólny brud, muchy i brak uprawnień do pracy przy żywności. Chociaż żywność w szpitalu wojskowym szybko wycofano, w szpitalu onkologicznym była nadal podawana. Sanepid twierdzi, że prawo nie pozwalało im ostrzec szpitala o wynikach kontroli, traktując go jak każdego innego kontrahenta.

W sprawie kontrowersyjnej kontroli żywności dostarczanej do szpitali, politycy wszystkich partii zgodnie uznali, że prawo wymaga zmian. Instytucje takie jak szpitale i szkoły powinny być informowane o wynikach kontroli sanepidu, zwłaszcza gdy stwierdzono poważne uchybienia.

19 czerwca 2024 r. legionowski sanepid i Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej przeprowadzili kontrolę w firmie kateringowej dostarczającej posiłki do dwóch szpitali, gdzie wykryto 28 uchybień, w tym sześć krytycznych. Mimo to szpital onkologiczny nie został bezpośrednio poinformowany o wynikach kontroli.

Anna-Maria Żukowska z Lewicy podkreśla, że takie informacje muszą być przekazywane bezpośrednio zainteresowanym instytucjom, a nie przez media. Podobne stanowisko wyrażają przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych, wskazując na konieczność nowelizacji przepisów w celu zapewnienia lepszej ochrony zdrowia publicznego.

Janusz Cieszyński zadeklarował poparcie dla wszelkich zmian prawa, które umożliwią szybkie informowanie odbiorców o poważnych uchybieniach przy przygotowaniu żywności, niezależnie od interpretacji prawników.

Najostrożniejsze stanowisko zajmuje Koalicja Obywatelska. Marta Golbik, posłanka KO i przewodnicząca sejmowej komisji zdrowia, wyraziła zaniepokojenie opisaną przez WP sytuacją oraz reakcją organów kontrolnych. Zaznaczyła, że przed podjęciem decyzji o zmianach w prawie chciałaby poznać opinię minister zdrowia i jej resortu, jako organów nadzorujących, które powinny być punktem wyjścia do dyskusji parlamentarzystów.

Źródło: wp.pl