Dobra wiadomość dla mieszkańców Warmii i Mazur, którzy nie zdążyli się przebadać. Program "Profilaktyka 40 plus" został wydłużony

Minister zdrowia Izabela Leszczyna zdecydowała o wydłużeniu programu “Profilaktyka 40 plus” do końca 2024 r. Od 1 lipca nie będzie jednak możliwości zapisania się na badania przez infolinię.

Z programu "Profilaktyka 40 plus" może skorzystać każdy, kto skończył 40 lat, nie korzystał wcześniej z programu lub skorzystał z niego, ale minęło co najmniej 12 miesięcy od pierwszych badań. Do programu kwalifikują się osoby, które odpowiedzą na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta lub przychodni POZ, która uczestniczy w programie.

Po uzupełnieniu ankiety wystawiane jest e-skierowanie na pakiet badań.

Po uzyskaniu e-skierowania należy zapisać się na badania dowolnej w placówce, która zawarła umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i realizuje program.

Profilaktyka 40 Plus to program umożliwiający bezpłatne badania diagnostyczne w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.

— Diagnostyka jest prowadzona m.in. w kierunku cukrzycy, zaburzeń pracy wątroby i nerek, rytmu serca, zaburzeń związanych z ciśnieniem krwi i wykrywania raka jelita grubego — wylicza Magdalena Mil, rzeczniczka W-M OW NFZ.

Jak informuje rzeczniczka, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego badania w ramach programu "Profilaktyka 40 plus" można wykonać w ponad 80 placówkach medycznych.

Głównym celem programu jet profilaktyka chorób z powodu obniżonej zgłaszalności do lekarzy w związku z pandemią koronawirusa w latach ubiegłych. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

— Na Warmii i Mazurach z programu Profilaktyka 40 plus skorzystało do tej pory 64 675 kobiet i 42 583 mężczyzn — dodaje rzeczniczka W-M OW NFZ.

Badania diagnostyczne wchodzące w skład programu dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny.

W pakietach badań są m.in. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy we krwi i próby wątrobowe AlAT, AspAT i GGTP.