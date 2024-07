W Olsztynie powstaną ekologiczne murale antysmogowe?

Głosowanie na projekty Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego zakończone. Niemal setka projektów przygotowanych przez mieszkańców stolicy Warmii i Mazur została skierowana do głosowania, po czym przez ponad trzy tygodnie olsztynianie decydowali o losach tych zadań.

Teraz przyszedł czas na liczenie. W momencie zakończenia głosowania bez wątpliwości można było podać liczbę głosujących za pośrednictwem Internetu. W tym roku to ok. 13,5 tys. osób, które zdecydowały o przyznaniu łącznie ok. 120 tys. punktów. Natomiast w najbliższych tygodniach wprowadzane będą głosy, które zostały złożone w tradycyjny sposób, poprzez papierowe karty wrzucone do urn.

Jakie pomysły między innymi znalazły się w tegorocznym głosowaniu? A no na przykład "Ekologiczny mural antysmogowy -Dawny Olsztyn".

Chodzi o to, by wraz ze zmianami następującymi w ostatnich latach w Olsztynie, a w szczególności z powrotem tramwajów na olsztyńskie ulice oraz rozbudową infrastruktury drogowej zwrócić uwagę na istotę działań, czyli ekologię.

— Jako mieszkaniec Olsztyna chciałbym podkreślić też historyczną tradycję miasta w nowoczesnej, dzisiejszej i aktualnej formule — czytamy w złożonym projekcie.

W Olsztynie miałyby powstać najnowocześniejsze technologicznie antysmogowe murale, pasywnie oczyszczające powietrze w Mieście Ogrodzie. Tematyką murali byłaby obecność tramwajów na olsztyńskich ulicach oraz historyczne ujęcia miasta.

Projekt ten zakłada wykonanie serii murali w różnych punktach miasta, o wysokich walorach artystycznych i pokryciu antysmogową powłoką oczyszczającą powietrze

Jednak czy tak się stanie, dowiemy się dopiero 11 lipca, bowiem to właśnie wtedy lista projektów, które będą urzeczywistniane w 2025 roku, zostanie przedstawiona.

Od początku istnienia OBO na zrealizowanie ok. 360 zadań przeznaczonych zostało ok. 55 mln złotych.