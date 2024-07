Pędził „szesnastką” samochodem niedopuszczonym do ruchu. Niedawno dostał prawo jazdy

158 km/h przy ograniczeniu do setki miał na liczniku kierowca volkswagena, który jechał krajową 16 w okolicy Wójtowa. Przy kontroli okazało się, że jego samochód nie jest dopuszczony do ruchu drogowego. 18-latek będzie się tłumaczył przed sądem.

W sobotę (29 czerwca) policjanci z olsztyńskiej drogówki kontrolowali prędkość pojazdów jadących krajową 16 w okolicy Wójtowa. Nagle zauważyli volkswagena zbliżającego się w ich stronę z wyraźnie duża prędkością.

Urządzenie pomiarowe podało wynik 158 km/h na odcinku trasy, w którym obwiązywało ograniczenie do setki. Pojazd zbliżał się do patrolu tak szybko, że kierujący prawdopodobnie nie zorientował się, że policjant podaje mu znak do zatrzymania. Mundurowi szybko wsiedli do radiowozu i po krótkim pościgu zatrzymali passata do kontroli drogowej.

Za kierownicą siedział 18-latek, który swoje prawo jazdy odebrał miesiąc wcześniej. Okazało się też, że samochód, którym jechał nie był dopuszczony do ruchu drogowego - pozwolenie czasowe straciło ważność ponad pół roku wcześniej.

Młody kierowca będzie się teraz tłumaczył przed sądem. Za oba popełnione przez niego wykroczenia grożą kary grzywny do 5000 zł.