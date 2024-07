Na Krecie utonęli Polacy

W ostatnich dniach Grecję ogarnęła fala tragicznych wypadków na wodach, które dotknęły zarówno miejscowych, jak i turystów. Pierwsze zdarzenie miało miejsce w Hersonissos, na północy Krety, gdzie 45-letni Polak, pomimo ostrzeżeń o silnych falach, postanowił wejść do morza. Niestety, mężczyzna został znaleziony nieprzytomny i zmarł w szpitalu miejscowym, jak donosi serwis greekcitytimes.com.

W tej samej miejscowości, zgodnie z informacjami lokalnego serwisu neakriti.gr, doszło do kolejnej tragedii - utonięcia 90-letniego Francuza, co dodatkowo podkreślało niebezpieczeństwo panujących warunków na wodach kreteńskiego wybrzeża.

Na zachodnim wybrzeżu Krety kolejny fatalny incydent dotknął 55-letniego turystę z Polski, który stracił życie podczas kąpieli przy plaży w Chanii. Szczegóły tego zdarzenia podał serwis neakriti.gr, relacjonując tragiczny finał niebezpiecznych wypadków nad morzem.

Podobne tragedie miały również miejsce w innych częściach Grecji w sobotę. 87-letni obywatel tego kraju został wyciągnięty z morza w Volos w stanie nieprzytomnym, a mimo wysiłków ratunkowych, zmarł w szpitalu. Identyczny los spotkał jego 86-letniego rodaka.

W związku z serią tych nieszczęść greckie władze wydały pilny apel, kierując go przede wszystkim do turystów, którzy mogą nie być świadomi miejscowych warunków i ryzyk. Wzywają oni do sprawdzania dokładnych prognoz pogodowych oraz ostrzeżeń przed wejściem do wody. Zaleca się również unikanie pływania w pojedynkę oraz ostrożność osobom, które nie są pewne swoich umiejętności pływackich, zachęcając ich do trzymania się blisko brzegu.

Źródło: o2.pl