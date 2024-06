"Cudze chwalicie, swego nie znacie". Muzeum Historii Polski wśród najpiękniejszych muzeów świata

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” - pisał niegdyś Stanisław Jachowicz. Okazuje się bowiem, że wcale nie trzeba wyjeżdżać poza granice naszego kraju, aby podziwiać najpiękniejsze muzeum świata. Muzeum Historii Polski zostało nagrodzone w międzynarodowym konkursie Prix Versailles i tym samym trafiło na listę The World’s Most Beautiful Museums 2024. Marek Jakubiak składa w serwisie X gratulacje byłemu ministrowi kultury, prof. Piotrowi Glińskiemu, który również osobiście skomentował sprawę, a my przypominamy, jak ówczesna opozycja, w tym Michał Kobosko z Polski 2050, drwiła z „gigantycznego, marmurowego sarkofagu na warszawskiej Cytadeli”.

Werdykt co roku ogłaszany jest w paryskiej siedzibie UNESCO. Nagroda Wersalska (Prix Versailles) to jedno z ważnych wyróżnień w dziedzinie architektury i designu.

W jubileuszowej dziesiątej edycji konkursu, w kategorii Muzea, nasza instytucja została doceniona za szczególne walory architektoniczne, gdyż gmach Muzeum Historii Polski to nie tylko miejsce, w którym opowiadamy o dziejach państwa i narodu. To dzieło samo w sobie, budynek pełen przemyślanych znaczeń. Jego fasada nawiązuje do kolejnych warstw naszej historii: od czasów najdawniejszych, do współczesności — czytamy na oficjalnej stronie muzeum.

Najpiękniejsze muzea świata

Muzeum Historii Polski to jedno z siedmiu nowo otwartych lub otwartych ponownie muzeów z całego świata, uznanych przez Jury konkursu Prix Versailles za najpiękniejsze.

Wśród zwycięzców są również:

— Muzeum Sztuki A4 (Chengdu, Chiny,

— Wielkie Muzeum Egipskie (Giza, Egipit),

— Muzeum Trzęsienia Ziemi w Smritivan (Bhuj, India),

— Muzeum Sztuki Simose (Hiroszima, Japonia),

— Paleis Het Loo (Apeldoorn, Holandia),

— Muzeum Oman Poprzez Wieki (Manah, Oman).

Polskie muzeum wśród najpiękniejszych na świecie

Siedziba Muzeum Historii Polski została zaprojektowana przez warszawską pracownię architektoniczną WXCA. Główne wejście zostało usytuowane od strony placu Gwardii, nieopodal nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego. Wygląd tej przestrzeni nie jest jednak przypadkowy, ponieważ układ budynków oraz placu został tak zaplanowany przez architektów, aby odzwierciedlał układ koszar Gwardii Koronnej z końca XVIII w.

Do MHP zwiedzający wchodzą przez hol główny, z którego można będzie się udać do sali wystaw czasowych położonej po prawej stronie. Opowieść muzealna nie zaczyna się jednak w holu głównym: będzie on pełnić funkcję przestrzeni funkcjonalnej, w której znajdą się kasy, recepcja, szatnia, wózkownia i muzealny sklep. W przyszłości sercem MHP będzie wystawa stała, do której z holu prowadzi reprezentacyjna klatka schodowa.

Wystawa stała będzie udostępniona zwiedzającym w 2026 r. Opowie o ponadtysiącletniej historii polskiego narodu oraz państwa. Wystawę stałą będą tworzyć ponad 3 tys. eksponatów, w tym kilka eksponatów wielkogabarytowych: pień tzw. dębu czarnego, lokomobila, transporter opancerzony SKOT, a także fragmenty pomnika Dzierżyńskiego, którego demontaż w 1989 r. był jednym z symboli upadku komunizmu w naszym kraju. Przestrzeń wystawy stałej będzie liczyć 7,3 tys. m kw.

Gmach MHP jest wielofunkcyjny. Oprócz przestrzeni wystawienniczych, konserwatorskich oraz magazynów w nowym gmachu MHP znajdą się sale dydaktyczne i warsztatowe, a także czytelnia i biblioteka oraz biura muzeum. W budynku znajdzie się również audytorium mogące pomieścić blisko 580 widzów – tam będą się odbywały m.in. występy Sinfonii Iuventus, dla której sala muzealna będzie główną salą koncertową. Oprócz audytorium obiekt jest wyposażony w salę kinowo-teatralną na 140 osób. Łącznie z kilkoma mniejszymi pomieszczeniami tworzą one atrakcyjne centrum konferencyjne.

"Mamy powody do dumy”

— Gratulacje dla Piotra Glińskiego. Mamy powody do dumy. Polskie muzeum uznane za najpiękniejsze na świecie — napisał poseł koła Kukiz‘15 Marek Jakubiak.

„Mali ludzie niech się wstydzą”

— Muzeum Historii Polski otrzymało prestiżową Nagrodę Wersalską za piękno architektury. Gratuluję projektantom, dyrekcji i wykonawcom. Ale szczególne zasługi dla kształtu architektonicznego muzeum ma b. pełnomocnik ds. budowy arch. Piotr Walkowiak, którego Sienkiewicz wywalił — napisał Piotr Gliński.

— Gratuluję zasłużonym, a mali ludzie niech się wstydzą…. — dodał poseł PiS i były minister kultury.

Drwiny z muzeum

Podczas powstawania muzeum ówczesna opozycja nie szczędziła drwin i krytyki. Inicjatywę wyśmiewali między innymi politycy Trzeciej Drogi, w tym Michał Kobosko z Polski 2050 drwił z Muzeum Historii Polski! Co mówił?

— PiS otwiera dziś z gigantyczną pompą Muzeum Historii Polski. Gigantyczny, marmurowy sarkofag na warszawskiej Cytadeli. Najbardziej przekroczony, przewalony budżet w historii Polski – ponad 300 proc. przekroczenia budżetu. Miliony płyt marmurowych ściągniętych nie z Polski, tylko z Portugalii. I wiecie co? Tam nawet nie będzie ekspozycji stałej, bo oni nawet jeszcze nie wybrali dostawcy, który ma tę ekspozycję przygotować. Na razie to będzie malutka wystawka, która zmieściłaby się w Miejskim Domu Kultury, a nie w gigantycznym gmachu. Taką linię ma władza pisowska — oświadczył w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Uroczyste otwarcie MHP

Gmach Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli został otwarty we wrześniu 2023 r. Składa się z sześciu poziomów – dwóch podziemnych oraz czterech naziemnych – a jego powierzchnia wynosi 44 tys. m kw.

— Dziękuję. To wydarzenie, które chwyta mnie za serce. Mam poczucie — odkąd wszedłem do tego monumentalnego gmachu — powinien tu stać przed państwem prezydent Lech Kaczyński. To była jego idea, jego marzenie. Uważał to za jedno z najważniejszych zadań, które powinni zrealizować ci, którzy ponoszą odpowiedzialność za Rzeczpospolita dla przyszłych pokoleń — podkreślił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystego otwarcia Muzeum Historii Polski.

— Ja wierzę, że sława i poświęcenie naszych dziadów, naszych ojców, będzie prowadzić Rzeczpospolitą ku wielkości. Niech da nam wszystkim siłę do walki z niesprawiedliwością, z draństwem ze złem. Niech duch Rzeczypospolitej wspiera nas, wszystkich Polaków, na drodze ku lepszej przyszłości, do zwycięstwa — powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas otwarcia MHP w Warszawie.

Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl