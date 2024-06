Fala upałów przyciągnie falę pożarów na Warmię i Mazury? W regionie występuje 3 stopień zagrożenia pożarowego lasów

Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Podczas tak upalnych dni, nawet mała iskierka może sprawić, że las, który do tej pory był schronieniem, stanie się pustym polem.

— Aktualnie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego występuje drugi oraz trzeci stopień zagrożenia — mówi st. kpt. Kamil Kulas z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Stopień trzeci to zagrożenie duże, natomiast stopień drugi - średnie.

Obecnie na terenie Olsztyna występuje stopień drugi.

Jak nie doprowadzić do wielkiej tragedii?

— Podczas spacerów nie używajmy otwartego ognia pod żadną postacią. Pamiętajmy, że ogniska, grille wolno palić wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach przez właściwe miejscowo nadleśnictwo, a jeżeli takiego miejsca nie ma, to należy zachować odległość co najmniej 100 metrów od granicy lasu — tłumaczy strażak.

Należy unikać również wjazdu do lasów samochodami, ponieważ rozgrzane elementy pojazdu mogą doprowadzić do zaprószenia ognia wysuszonej ściółki leśnej.

— Na całe szczęście na terenie Olsztyna i powiatu olsztyńskiego, w ostatnim czasie nie zauważyliśmy wzrostu ilości pożarów suchych traw, pól czy lasów — dodaje Kulas.

Zdarza się, że zagrożenie jest na tyle duże, że nadleśnictwo decyduje się wprowadzić zakaz wstępu do lasu. Dzieje się to wtedy, gdy przy trzecim stopniu zagrożenia pożarowego, przez pięć kolejnych dni, wilgotność ściółki mierzona o godz. 9:00 będzie niższa niż 10 proc.