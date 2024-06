Nowe prawo nabycia niemieckiego obywatelstwa

W myśl obowiązujących przepisów, osoby pragnące uzyskać niemieckie obywatelstwo musiały mieszkać w Niemczech przez co najmniej osiem lat, co musiały udokumentować. Wyjątek stanowiły osoby dobrze zintegrowane, dla których ten okres mógł zostać skrócony. Osoby z tzw. pobytem tolerowanym, których wnioski o azyl zostały odrzucone, nie mogły ubiegać się o obywatelstwo.

Nowa ustawa skraca ten okres do pięciu lat, a w przypadku wybitnej integracji do trzech lat. Wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 oraz test naturalizacyjny. Osoby aplikujące muszą być w stanie utrzymać siebie i swoją rodzinę, co oznacza zatrudnienie na pełen etat przez co najmniej 20 miesięcy z ostatnich 24 miesięcy. Wykluczone z naturalizacji są osoby o antysemickich, rasistowskich, seksistowskich lub nieludzkich poglądach.

Urzędy migracyjne przewidują wzrost liczby wniosków i zwiększają zasoby kadrowe oraz cyfryzują proces. Annette Kindel z Urzędu Migracyjnego w Hamburgu wskazuje, że już teraz notuje się wzrost liczby zapytań. W 2023 roku niemieckie obywatelstwo otrzymało tam 7,5 tysiąca osób. Koszt naturalizacji wynosi 255 euro dla osoby dorosłej i 51 euro dla nieletnich poniżej 16. roku życia.

Zmiany wejdą w życie od 27 czerwca (czwartek).

Źródło: Interia