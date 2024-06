Były prezes Orlenu nie uzyskał absolutorium i nie dostanie premii

W wyniku braku absolutorium Daniel Obajek może nie otrzymać ok. miliona złotych premii. W krótkich słowach skomentował tą decyzję na platformie X

Zarząd Orlenu zwołał na 25 czerwca (środa) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, podczas którego zatwierdzono m.in. sprawozdanie finansowe spółki za 2023 rok. Ważnym punktem spotkania było głosowanie nad absolutorium dla byłych członków zarządu. Władze koncernu zaproponowały nieudzielenie absolutorium, co zostało przyjęte przez zgromadzenie.

Dla byłego prezesa Orlenu brak absolutorium może skutkować utratą premii w wysokości około miliona złotych. Dawid Czopek, zarządzający Polaris FIZ i ekspert rynku paliw, wyjaśnia, że nieudzielenie absolutorium może także prowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za czyny popełnione w okresie objętym absolutorium. Jest to również wyraźny sygnał, że akcjonariusze nie aprobowali działań tej osoby.

Decyzja akcjonariuszy wywołała reakcję byłego prezesa Daniela Obajtka, który na platformie X przypomniał, że w 2015 roku, kiedy prezesem był Jacek Krawiec, Orlen osiągnął 3,2 mld zł zysku netto, a dywidenda wyniosła 2 zł na akcję. W 2023 roku, pod jego kierownictwem, Orlen zanotował 20,7 mld zł zysku netto, a dywidenda wzrosła do 5,5 zł na akcję. Obajtek zasugerował, że decyzja o nieudzieleniu mu absolutorium mogła być motywowana politycznie.

Użytkownicy platformy zauważyli jednak, że Jacek Krawiec dopiero budował rafinerię, z której korzystał Obajtek. Ponadto zwrócili uwagę, że Obajtek zarządzał znacznie większą liczbą spółek wchłoniętych przez Orlen.

Jednym z powodów decyzji o nieudzieleniu absolutorium byłemu zarządowi były zarzuty dotyczące niedopełnienia obowiązków w zakresie nadzoru właścicielskiego. Chodzi m.in. o działalność zależnej spółki Orlen OTS oraz kierowanie polityką cenową w okresie od 1 sierpnia do 13 października 2023 roku.

Źródło: Money.pl