O sinicach znowu robi się głośno. Tym razem zakaz wchodzenia do wody wprowadzono w kąpielisku nad jeziorem Limajno

Z powodu zakwitu sinic sanepid wprowadził tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku Swobodna nad jeziorem Limajno w gminie Dobre Miasto. To pierwsze w tym sezonie obostrzenie związane z pogorszeniem jakości wody w kąpielisku na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

W ocenie powiatowego inspektora sanitarnego w Olsztynie, jakość wody w kąpielisku przy miejskiej plaży w miejscowości Swobodna, które funkcjonuje od 22 czerwca, pogorszyła się w związku z wystąpieniem zakwitu sinic. Dlatego stwierdził on nieprzydatność wody do kąpieli w tym miejscu. Zakaz obowiązuje do odwołania.

— Woda będzie codziennie monitorowana przez organizatora kąpieliska. Ciężko stwierdzić, kiedy zakwit ustąpi. Jeżeli utrzymają się warunki pogodowe, tj. wysoka temperatura i nasłonecznienie, brak wiatru i opadów, to niestety może trochę to potrwać — powiedziała kierownik oddziału higieny komunalnej w wojewódzkiej stacji sanepidu Agnieszka Jankowska.

Jak zaznaczyła, gdy woda z kąpieliska będzie już przejrzysta, to sanepid pobierze jeszcze próbki wody do badań mikroskopowych.

To pierwsze kąpielisko w woj. warmińsko-mazurskim, w którym wprowadzono tymczasowy zakaz wchodzenia do wody. W całym regionie podczas tegorocznego sezonu będzie działało 47 kąpielisk, o trzy więcej niż przed rokiem. Ponadto ma być 25 tzw. miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, które mogą działać nie dłużej niż 30 dni w roku.

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi badanie wody przed otwarciem sezonu kąpielowego, a następnie nie mniej niż trzy razy w sezonie tak, aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca. Badania są również prowadzone za każdym razem w przypadku zaistnienia sytuacji mogącej powodować pogorszenie jakości wody w kąpielisku.

Osoby planujące wypoczynek mogą sprawdzić czystość wody w kąpieliskach w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Można tam znaleźć informacje m.in. o jakości wody, infrastrukturze kąpieliska i o terminie rozpoczęcia i zakończenia sezonu w wybranym kąpielisku.(PAP)