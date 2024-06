7-latka zagryziona przez psy pod Barczewem. Sąsiedzi nie kryją smutku

Mł. asp. Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie poinformował Wirtualną Polskę, że zwłoki dziewczynki znaleziono w jednej z wsi w gminie Barczewo. Rany na ciele dziecka wskazują na zagryzienie.

Na posesji prowadzono hodowlę dogów niemieckich oraz buldogów francuskich. Dziewczynka przebywała tam wcześniej.

— Nie była to sytuacja, że weszła tutaj z ulicy — zaznaczył Wilczewski.

Według RMF FM, dziewczynka była pod opieką koleżanki swojej mamy. Prawdopodobnie weszła do kojca i wypuściła psy, które ją zaatakowały. Policja, pod nadzorem prokuratora, bada okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

— Jesteśmy sąsiadami, znamy się wiele lat. Na co dzień wszystko było dobrze. Hodowla jest zaopiekowana, psy są zadbane. To, co się stało, uważam za tragiczny, nieszczęśliwy wypadek – powiedziała w rozmowie z "Faktem" jedna z sąsiadek.

Mieszkańcy są jednak zdania, że dziecko nie powinno było tam być.

— To ogromna tragedia, która mogła przydarzyć się każdemu — mówią.

— Dzieci są sprytne, jeśli chodzi o sposób dostania się do stref, które są dla nich zakazane, może w tym wypadku tak się stało — zastanawiają się.

źródło: WP.pl/ fakt.pl