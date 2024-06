Chrześcijanie w świecie nienawiści

Czy lwy w Koloseum mogą śmieszyć? Wydawałoby się, że taki motyw na koszulce dla dzieci to tylko niewinny żart. Jednak ten pozornie niewinny obrazek kryje w sobie głęboką ironię i niewrażliwość na historię. To symbol okrutnych prześladowań, które chrześcijanie znosili w starożytnym Rzymie, a które niestety nie należą wyłącznie do przeszłości.