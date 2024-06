Skok w wakacje z Minionkami w Galerii Warmińskiej!

Minionki znają wszyscy. Te urocze, dwu- lub jednookie żółte stworki, które uwielbiają banany, żyją na Ziemi od niepamiętnych czasów, a w niedzielę 30 czerwca w godz. 11:00 - 19:00 opanują Galerię Warmińską. I to nie żart! Organizatorzy przygotowali aż 132 różne minionkowe stanowiska z atrakcjami! W atrium więc powstanie cały minionkowy świat. Najważniejszym bohaterami tego dnia będą Kevin i Stuart, Minionki, które wstąpiły do Ligi Antyzłoczyńców i teraz tropią złych bohaterów po całym świecie. Pojawią się wraz z innym znanym Minionkiem: Bobem i dodatkowym niezwykłym gościem w muzycznym w pełnym niespodzianek Minionkowym Show. Zapozują też do zdjęć.

Występy Szalonych Naukowców i Minionkowe Kino

Na okrągłej scenie pięć razy dziennie będą pokazywać się Szaleni Naukowcy, którzy będą prezentować różne sztuczki i eksperymenty oraz zapraszać na warsztaty w Laboratorium Gru. Na scenie odbywać się będą też konkursy z atrakcyjnymi nagrodami: gadżetami filmowymi, zabawkami, słodkościami i innymi prezentami.

Na Minionki będzie można trafić także przy specjalnej foto-ściance. Dzieci będą mogły też nagrać z nimi filmik w 360° Gifbudce oraz posłuchać głosów minionkowych i ich mądrości przy ściance interaktywnej. W Minionkowym Kinie będzie można oglądać filmiki o przygodach tych żółtych rozrabiaków oraz zapowiedzi ciekawych filmowych premier.

– Początek lata trzeba uczcić należycie! Nic tak nie wprowadzi w radosny i beztroski wakacyjny nastrój jak spotkanie z zabawnymi i pomysłowymi Minionkami. W Galerii Warmińskiej stworzymy magiczny minionkowy świat, pełen rozrywki i wspaniałych niespodzianek. Zapraszamy wszystkie dzieci i tych, którzy są fanami tych żółtych, sprytnych urwisów – mówi Natalia Tur, Regional Marketing Manager NEPI Rockcastle.

Minionkowe gry i zabawy

Żadne dziecko z minionkowego świata nie wyjdzie głodne. Będzie można poczęstować się Minionkowymi Babeczkami, które zresztą można będzie samodzielnie ozdobić. W Minionkowym Kole Fortuny każde zakręcenie kołem oznaczać będzie nagrodę. Aby wziąć udział w tej zabawie wystarczy aktywnie uczestniczyć w innych atrakcjach.

Pojawią się też dwie strefy, w których będzie można się bawić i szaleć. W Strefie Sportowej organizatorzy zaproszą do gry w mini-tenisa, piłkarzyki i strzelania do bramki, zaś w Strefie Zabaw dostępne będą puzzle i zabawki, które wyprodukowano specjalnie z okazji premiery nowego filmu „Gru i Minionki: pod przykrywką”. Premiera w Multikinie w Galerii Warmińskiej odbędzie się 5 lipca.



