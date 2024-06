Nocne eskapady etiopskich imigrantów w Łukowie

W Łukowie (woj. lubelskie), przed ośrodkiem pobytowym dla cudzoziemców o nieuregulowanym statusie w Polsce, reporter TV Republika, Michał Gwardyński, relacjonował sytuację. Ośrodek ten zamieszkują m.in. uchodźcy polityczni z Czeczenii oraz migranci, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską.

Według informacji przedstawionych przez reportera, w ośrodku przebywa kilkudziesięciu obywateli Etiopii. Jeden z Etiopczyków, z którym rozmawiał Gwardyński, podkreślił, że Polska jest dla niego bezpiecznym krajem i pragnie tu pozostać. Przyznał również, że przedostał się do Polski przez Białoruś.

Ośrodek nie jest intensywnie strzeżony, co pozwala migrantom na swobodne wychodzenie na miasto, co budzi niepokój mieszkańców Łukowa. Mieszkańcy zwracają uwagę na grupy Etiopczyków, które wychodzą po zmroku, co zwiększa ich obawy. Z kolei Czeczeni, z którymi rozmawiał reporter, zauważają rosnącą liczbę migrantów z Afryki i określają ich jako "problematycznych".