GO Digital, czyli smartwatch biznesu nowoczesnej kobiety

Prowadzenie zdrowego stylu życia jest dziś popularniejsze niż kiedykolwiek. Zbilansowana dieta i regularna aktywność fizyczna to oczywiście podstawa, jednak warto mieć na uwadze, że indywidualne potrzeby każdego organizmu znacznie się od siebie różnią. Współczesna technologia pozwala natomiast na ich zrozumienie, a następnie wdrożenie odpowiednich rozwiązań. Smartwatche, aplikacje mobilne oraz wszelkie monitory aktywności umożliwiają lepsze poznanie swojego ciała, dzięki czemu dbanie o zdrowie może zostać w znacznym stopniu zoptymalizowane.

Analogicznie do zdrowia fizycznego – prowadzenie firmy wymaga stałej troski i zaangażowania, co staje się znacznie łatwiejsze po uprzednim zrozumieniu jej potrzeb. Choć nie da się dosłownie założyć smartwatcha na biznes, można zrobić to w inny sposób.

GO Digital

GO Digital to inicjatywa, która ma na celu wspieranie kobiet w prowadzeniu nowoczesnego biznesu. Jest to odpowiedź na wyzwania, jakie czekają na nie w dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie. Wiele kobiet, choć otwartych na nowe technologie, z różnych powodów nie decyduje się na ich wdrożenie. Jednym z nich jest chociażby brak świadomości, które elementy biznesowego organizmu wymagają poprawy.

Pierwszy krok

Wykonanie pierwszego kroku z reguły bywa najtrudniejszym elementem procesu wdrożeniowego. Choć do niedawna wiązało się to również z koniecznością samodzielnego określenia potrzeb swojej firmy, obecnie rozwój i optymalizacja biznesu przy pomocy cyfrowych narzędzi mogą być znacznie prostsze.

Każda przedsiębiorcza Polka może stać się częścią ruchu GO Digital już dziś, zakładając smartwatch dla swojego biznesu poprzez wykonanie bezpłatnego testu. Na podstawie jego wyników otrzyma indywidualny raport, a następnie spersonalizowany plan działań wraz z konkretnymi rekomendacjami oraz wsparciem wdrożeniowym.

Dzięki współpracy Fundacji LBC Business Woman Foundation, Strive Mastercard, PFR oraz partnerów technologicznych rusza unikalny program Go Digital adresowany do przedsiębiorczych Polek. Program ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych przedsiębiorczyń oraz zapewnienie im wiedzy i wsparcia w doborze narzędzi cyfrowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb ich biznesów.

GO Digital Day

Choć test można wykonać w każdej chwili, idealna okazja nadejdzie już 27 czerwca, w Międzynarodowym Dniu Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. To dzień, w którym odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – GO Digital Day. W trakcie jego trwania test wykonają wspólnie przedsiębiorcze kobiety z całej Polski, a jego wyniki zostaną zestawione z globalnymi danymi i trendami. To również możliwość poznania najnowszych rozwiązań i narzędzi dostępnych na rynku, nawiązania kontaktów, a przede wszystkim rozpoczęcia cyfrowej rewolucji biznesu.

Wydarzenie odbędzie się w formule online, a więcej informacji oraz możliwość rejestracji znajdują się na stronie: https://ladybusiness.pl/godigitalday/.

Fundacja LBC od 12 lat wspiera małe i średnie firmy prowadzone przez polskie kobiety, aby były konkurencyjne i miały widoczną markę. Fundacja LBC ułatwia wymianę wiedzy między przedsiębiorcami, tworząc możliwości uczenia się i rozwoju umiejętności kluczowych dla sukcesu w biznesie. Motywuje kobiety do skutecznego komunikowania swoich unikalnych propozycji wartości i wyróżnia się na rynku. Dzięki ponad 280 wydarzeniom biznesowym przeprowadzonym do tej pory, LBC tworzy tętniącą życiem społeczność, w której przedsiębiorcze kobiety mogą uczyć się, jak rozwijać umiejętności i kompetencje biznesowe, dzielić się doświadczeniami oraz tworzyć nowe możliwości i powiązania biznesowe.



Rejestracja na GO Digital Day: Test GO Digital: ladybusiness.pl/testgodigital/ Rejestracja na GO Digital Day: ladybusiness.pl/godigitalday/

KONTAKT:

Fundacja LBC Business Women Foundation

Emilia Barosiewicz-Brożyna

e-mail:lady@ladybusinessclub.com

tel. 668 011 030

Renata Żukowska

e-mail: renata@ladybusinessclub.com

tel. 609 372 850

