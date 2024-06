Ten kraj umiera. Prezydent ogłosił demograficzny "stan nadzwyczajny"

W pierwszym kwartale 2024 roku współczynnik dzietności w Korei Południowej spadł do rekordowo niskiego poziomu 0,76. Prognozy wskazują, że w ciągu roku wskaźnik ten może obniżyć się jeszcze bardziej, osiągając 0,68, podczas gdy dla utrzymania populacji powinien wynosić co najmniej 2,1. W odpowiedzi na tę sytuację prezydent Yoon Suk-yeol ogłosił "stan nadzwyczajny".

Prezydent Yoon Suk-yeol, cytowany przez "Korea Herald", określił kryzys populacyjny jako najważniejszy i krytyczny problem dla kraju, podkreślając, że szybki spadek liczby ludności budzi obawy o "samo przetrwanie Korei Południowej".

W ramach działań naprawczych, prezydent zapowiedział utworzenie Departamentu Strategii Ludnościowej. Nowe ministerstwo będzie odpowiedzialne za rozwój strategii populacyjnych oraz szeroko pojętą politykę społeczną obejmującą edukację, pracę i opiekę społeczną, aby przeciwdziałać niskiemu wskaźnikowi urodzeń. Yoon Suk-yeol przyznał, że wcześniejsze próby zwiększenia wskaźnika urodzeń, mimo znacznych inwestycji, okazały się nieskuteczne.

Prezydent przedstawił również nowe koncepcje mające na celu poprawę sytuacji demograficznej. Planowane jest wprowadzenie dwutygodniowego urlopu wychowawczego w nagłych przypadkach, takich jak choroba dziecka, wydłużenie urlopu ojcowskiego z 10 do 20 dni oraz podniesienie górnej granicy wynagrodzenia za pierwsze trzy miesiące urlopu wychowawczego do 2,5 miliona wonów (1800 dolarów).

Dodatkowo, Yoon Suk-yeol zapowiedział stopniowe wdrażanie publicznego systemu opieki nad dziećmi do 11. roku życia, zapewnienie bezpłatnej edukacji i opieki dzieciom w wieku od 3 do 5 lat oraz zwiększenie dostępności opiekunów publicznych i prywatnych. Rząd planuje również budowę nowych mieszkań dostosowanych do potrzeb nowożeńców oraz rodzin z noworodkami lub kilkorgiem dzieci. Spotkania dotyczące "stanu nadzwyczajnego" będą odbywać się co miesiąc pod przewodnictwem komisji ds. ludności.

