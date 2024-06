Rugby? Trzeba wiedzieć, jak zaszachować przeciwnika!

Rusza nabór do Klubu Sportowego Rugby Gietrzwałd. Kto jest tu mile widziany? Każdy, kto liczy na porządny wycisk, dobrą zabawę oraz przyjaźń. – Sport to nie tylko wysiłek, ale i relacje na lata – mówi Karol Lewkowicz, trener.

- Ruszamy z naborem do naszego zespołu – mówi Karol Lewkowicz, trener w Klubie Sportowym Rugby Gietrzwałd. – Liczymy na chętnych z terenu gminy Gietrzwałd, ale nie tylko bo również z nieodległej Ostródy, Olsztynka, a także samego Olsztyna i okolic.

Akcja informacyjna o naborze trwa już od kilku tygodni. Sam nabór do klubu zostanie przeprowadzony w dniach od 15 do 24 lipca na stadionie w Biesalu. Chętni mężczyźni zaproszeni są na treningi w poniedziałek 22 lipca i środę 24 lipca w godz. od 18.30 do godz. 20.00. Kobiety natomiast we wtorek 16 lipca oraz czwartek 18 lipca w godz. Od 19.00 do 20.30.

- Będzie trening pokazowy, a także prezentacja podstaw gry w rugby – mówi Karol Lewkowicz. – Sami zainteresowani grą również będą mogli sprawdzić swoich sił. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie młodzież urodzoną w 2009 roku i starszą. Jeżeli chodzi o górną granicę wieku, to osoby w średnim wieku również są mile widziane. Najstarszy zawodnik rugby w Polsce ma 60 lat!

Okazuje się, że jest to sport dla wszystkich. Rugby trenują byli lekkoatleci, piłkarze ręczni, koszykarze oraz ci, którzy parali się sztukami walki. To sport popularny wśród służb mundurowych, co podyktowane jest koniecznością utrzymania sprawności fizycznej na wysokim poziomie. Takie osoby, kiedy trzeba zaliczyć testy sprawnościowe, całkiem dobrze sobie radzą. Trenowanie rugby to dobre propozycja dla młodych osób, które dziś często nie wychodzą z domu i spędzają czas z telefonem w dłoni. – Nie jestem przekonany czy dzisiejsza młodzież potrafi zrobić przewrót w przód czy wejść na drzewo – mówi Karol Lewkowicz.

Klub Sportowy Rugby Gietrzwałd jest miejscem, gdzie oprócz trenowania, wyjazdów na mecze i obozów treningowych w ciekawych miejscach, zawiązują się nowe przyjaźnie na lata. – Tu spotykają się ludzie o różnych charakterach i z różnych środowisk – opowiada trener i dodaje. – Są osoby, które pracują w sklepie, na stacji benzynowej czy studiują. Mimo różnic, kiedy pada komenda: jedziemy na obóz! Wszyscy się motywują i jadą razem.

Nabór przeprowadzany jest również do sekcji dziecięcej, gdzie chłopcy trenują razem z dziewczynkami. Tu większość osób pozyskiwana jest na zasadzie „poczty pantoflowej”. Poza typowymi treningami nie brakuje wspólnych wyjazdów, m.in. na basen.

Dlaczego rugby? – To najpiękniejszy i najbardziej urozmaicony sport na świecie - odpowiada Karol Lewkowicz i zapewnia. – To szczere i poparte faktami słowa, bo znam wiele sportów. Sam trenowałem piłkę ręczna i sztuki walki. Tu każdy znajdzie miejsce dla siebie w drużynie. Potrzebni są zarówno zawodnicy bardzo dynamiczni, którzy potrafią zawalczyć o piłkę w powietrzu, jak i dobrze zbudowani tzw. czołgi, którzy mają zatrzymywać przeciwnika. Potrzebni są również kopacze, jak i sprinterzy.

Choć trudno w to uwierzyć, Karol Lewkowicz porównuje grę w rugby do… szachów. – Owszem, jest opinia, że rugbiści to osiłki, którzy pędzą z piłką pod pachą do przodu, ale tak się nie da wygrać meczu. Trzeba wiedzieć, jak rozegrać przeciwnika. Liczą się: siła, spryt i prędkość, ale również przemyślane decyzje – wyjaśnia trener i daje jeszcze jeden argument zachęcający do trenowania – Jako klub jesteśmy rozpoznawalną marką w tej części Polski.

Nabór do klubu zostanie przeprowadzony w dniach od 15 do 24 lipca na stadionie w Biesalu, gdzie na co dzień odbywają się treningi. Chętni mężczyźni zaproszeni są na treningi w poniedziałek 22 lipca i środę 24 lipca w godz. od 18.30 do godz. 20.00. Kobiety natomiast we wtorek 16 lipca oraz w czwartek 18 lipca w godz. od 19.00 do 20.30. Więcej informacji pod tel. 604 441 491